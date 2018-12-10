Футбольный клуб "Уфа" представил нового игрока

Сегодня многие болельщики с нетерпением ждали, когда футбольный клуб "Уфа" представит нового игрока. Ранее его описали так: опытный, известный всем, семьянин, универсал, немного за 30.
Эксперты называли разные фамилии: Аршавин, Павлюченко, Рязанцев. Но уфимский футбольный клуб снова удивил всех, представив в качестве своего нового игрока настоящего Деда Мороза.
- С моим приходом в клубе будет больше чудес, - прокомментировал он. - Что касается моей позиции на поле, то я всегда привык быть в центре. В центре внимания.