Экс-зампрокурора Башкирии Горбунова привезли в Уфу для следственных действий

По данным следствия, в 2017 году Олег Горбунов и Артур Шаретдинов, действуя группой лиц по предварительному сговору, при посредничестве вышеуказанных лиц получили от первого заместителя главы администрации Уфы Александра Филиппова взятку в размере 10 миллионов рублей за отмену постановления о возбуждении уголовного дела о неправомерных действиях должностных лиц администрации Уфы при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В дальнейшем незаконное постановление Горбунова было отменено заместителем Генерального прокурора России.