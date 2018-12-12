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Экс-зампрокурора Башкирии Горбунова привезли в Уфу для следственных действий

12 декабря 2018, 11:12
Фото: Youtube.com
Напомним, бывшего прокурора обвиняют в коррупции по делу "Аферы на миллиард".

Бывший первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов, которого арестовали в октябре в Москве по обвинению в получении 10 миллионов рублей взятки от посредника бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова, доставлен в Уфу для проведения следственных действий, сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на свой информированный источник.

Олег Горбунов был первым заместителем прокурора Башкирии с конца 2009 года и уволился из прокуратуры по собственному желанию в октябре.

Напомним, что экс-прокурора задержали 26 октября текущего года в московском аэропорту Шереметьево при попытке покинуть территорию России. По некоторым данным, он планировал лететь в Германию.

Олег Горбунов подозревается в получении взятки за отмену возбуждения уголовного дела по "афере на миллиард".

По данным следствия, в 2017 году Олег Горбунов и Артур Шаретдинов, действуя группой лиц по предварительному сговору, при посредничестве вышеуказанных лиц получили от первого заместителя главы администрации Уфы Александра Филиппова взятку в размере 10 миллионов рублей за отмену постановления о возбуждении уголовного дела о неправомерных действиях должностных лиц администрации Уфы при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В дальнейшем незаконное постановление Горбунова было отменено заместителем Генерального прокурора России.

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