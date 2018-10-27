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Бывший первый зампрокурора Башкирии Горбунов хотел улететь в Германию - источник

27 октября 2018, 10:15
Куда собирался улететь Олег Горбунов, сообщил источник РИА Новости.

Бывший первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов, задержанный вчера, 26 октября, в аэропорту Шереметьево по обвинению в получении крупной взятки, хотел скрыться от следствия в Германии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии.

- Горбунов пытался покинуть страну, в момент задержания он находился в самолёте, который вылетал из Москвы в Германию, - рассказал РИА Новости собеседник.

Первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов был уволен из прокуратуры приказом от 19 октября, вчера он попытался улететь из страны и был задержан в Москве в аэропорту Шереметьево. Ему предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере​​​.

По версии следствия он получил 10 миллионов рублей за отказ от возбуждения уголовного дела о неправомерных действиях уфимских чиновников во время реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Это дело называют в СМИ "аферой на миллиард". Взятку от бывшего первого вице-мэры Уфа Александра Филиппова мог передать Горбунову депутат Уфимского горсовета Вадим Рамазанов, сообщил сегодня телеканал "Россия 24".

Сегодня Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте Олега Горбунова.

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