Бывший первый зампрокурора Башкирии Горбунов хотел улететь в Германию - источник

По версии следствия он получил 10 миллионов рублей за отказ от возбуждения уголовного дела о неправомерных действиях уфимских чиновников во время реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Это дело называют в СМИ "аферой на миллиард". Взятку от бывшего первого вице-мэры Уфа Александра Филиппова мог передать Горбунову депутат Уфимского горсовета Вадим Рамазанов, сообщил сегодня телеканал "Россия 24".