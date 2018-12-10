Жители Башкирии за 2017 год уже задолжали налогов на сумму больше 2 млрд рублей

Что касается сбора налогов с юридических лиц, то этот процесс существенно осложняет тот факт, что многие предприятия не внесены в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС) в части присвоения зданиям и сооружениям конкретных адресов. В данную систему не включены сейчас 293 582 объекта капитального строительства. При этом отмечается интересная зависимость: чем больше предприятий в том или и ном районе не внесено в этот реестр, тем больше в нем сумма задолженности по налогам.