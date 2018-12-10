Жители Башкирии за 2017 год уже задолжали налогов на сумму больше 2 млрд рублей

3 декабря истек срок уплаты налогов физическими лицами за 2017 год. По свежим данным, сумма задолженности физических лиц по налоговым начислениям составила 2 млрд 200 млн рублей. Уровень собираемости сейчас составил 57,2%.
Общая сумма задолженности по налогам жителей Башкирии, включая транспортный и земельный налоги, а также налог на имущество физических лиц, составляет около 4 млрд рублей. Из них около 800 млн рублей находятся в процессе принудительного взыскания через суды и судебных приставов, а 850 млн рублей взыскать надежды уже нет, потому что 400 млн рублей перекочевали в категорию невозможных для взыскания, а долги на общую сумму 450 млн рублей не превышают по своему размеру 3 тыс рублей, заниматься их взысканием налоговики считают нецелесообразным.
По мнению Марата Вахитова, мер, принимаемых органами исполнительной власти, муниципалитетами, регистрирующими органами, Федеральной службой судебных приставов в части обеспечения собираемости налогов, недостаточно.
Что касается сбора налогов с юридических лиц, то этот процесс существенно осложняет тот факт, что многие предприятия не внесены в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС) в части присвоения зданиям и сооружениям конкретных адресов. В данную систему не включены сейчас 293 582 объекта капитального строительства. При этом отмечается интересная зависимость: чем больше предприятий в том или и ном районе не внесено в этот реестр, тем больше в нем сумма задолженности по налогам.
Врио главы региона поручил организовать совещание с профильными ведомствами и главами муниципалитетов для обсуждения вопроса повышения собираемости налогов. Совещание состоится через пару недель в конце 2018 года в режиме видеоконференции с участием глав городов и районов Башкирии. Всем главам муниципалитетов рекомендовано к этому сроку избавиться от недочетов по собираемости налогов.
Медиакорсеть следит за ситуацией.