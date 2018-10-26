Легализация самозанятых: нянь, репетиторов и мастеров маникюра обложат налогом

А разница в 30 миллионов трудоспособного населения (82 минус 52) нигде не зарегистрирована, но какая-то часть из них что-то делает, деньги зарабатывает, жить как-то ведь надо. Но налогов никаких со своих доходов не платят. Вот депутаты и решили: неправильно это – кто-то платит, а кто-то нет. Закон же для всех должен быть одинаковым и все платить должны.