В Уфе около 200 семей до Нового года справят новоселье на проблемных объектах

Сегодня врио главы Башкирии Радий Хабиров провел совещание в формате «Строительного часа», сообщили в пресс-службе главы региона. На нем рассмотрели график завершения строительства жилых домов из списка проблемных объектов.
Как рассказал председатель госкомстроя Григорий Невоструев, основная масса обращений граждан касается жилых комплексов «Миловский парк», «Серебряный ручей», «Новобулгаково».
- По трём объектам графики ввода в эксплуатацию уже определены, сообщили в пресс-службе главы Башкирии. - Речь идёт о двух многоквартирных домах в жилом комплексе «Новобулгаково» Уфимского района (литер 8А и 32А в квартале 15) и одном доме в жилом комплексе «Серебряный ручей» Дёмского района Уфы (литер 7). Сейчас там завершаются строительно-монтажные работы, устраняются замечания. Планируется, что три дома будут готовы к сдаче уже через две недели. В них въедут около 200 семей.
– Принимаем решение, что 25 декабря мы должны вручить ключи от квартир, – обратился Радий Хабиров к руководству госкомстроя и госжилстройнадзора. – У вас есть ещё две недели, отрабатывайте с застройщиками, не слезайте с них.
Что касается ЖК «Новобулгаково», то здесь ожидается, что два дома будут введены в эксплуатацию в январе 2019 года.
Радий Хабиров поручил наладить оперативную связь с дольщиками.
– Со временем это превратится в довольно профессиональное общение с инициативными группами по несколько человек, которые знают текущую ситуацию и будут задавать грамотные предметные вопросы, – сказал он.
Напомним, 8 декабря в Уфе прошел объединенный митинг обманутых дольщиков, собравший около тысячи человек. Они представляли людей, которые до сих пор не получили жилье на 23 проблемных объектах.
По результатам митинга было написано открытое письмо к главе региона, в котором дольщики потребовали финансирования проблемных объектов из государственных средств.
Также сегодня стало известно, что представители обманутых дольщиков завтра и послезавтра отправятся в Москву.
- Мы хотим посетить приемную президента и минстрой по вопросам обманутых дольщиков в Башкирии, - сообщила Медиакорсети секретарь движения «Лишние люди» Зульфия Гайсина.