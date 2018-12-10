В Уфе около 200 семей до Нового года справят новоселье на проблемных объектах

- По трём объектам графики ввода в эксплуатацию уже определены, сообщили в пресс-службе главы Башкирии. - Речь идёт о двух многоквартирных домах в жилом комплексе «Новобулгаково» Уфимского района (литер 8А и 32А в квартале 15) и одном доме в жилом комплексе «Серебряный ручей» Дёмского района Уфы (литер 7). Сейчас там завершаются строительно-монтажные работы, устраняются замечания. Планируется, что три дома будут готовы к сдаче уже через две недели. В них въедут около 200 семей.