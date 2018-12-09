В Уфе прошел митинг обманутых дольщиков

На митинге выступили представители инициативных групп, представляющие большинство проблемных объектов Башкирии, с требованием достроить их дома за счет бюджетных средств, сообщает телеграм-канал «Политкурай».
Участники митинга потребовали достроить их дома за счет бюджетных средств, а также выступили за то, чтобы государство компенсировало украденные деньги на строительство домов и привлекло к уголовной ответственности всех виновных.
Не обошлось и без неожиданных лозунгов, в частности «Крым не наш» на фоне российского флага. Речь идет о жилищном комплексе «Уфимский крым».
- Организатором митинга выступил Совет набирающего обороты республиканского движения обманутых дольщиков «Лишние люди», - сообщается на странице движения ВКонтакте. - Инкогнито на мероприятии присутствовали все администрации: начиная от главы регионального, заканчивая администрациями глав районов.
Один из организаторов митинга Никита Синцов прокомментировал Медиакорсети ситуацию:
- Все присутствующие на митинге люди стали жертвами ФЗ 214. Государство этим законом пыталось оградить граждан от произвола недобросовестных застройщиков. И большинство из нас поверило этому, и вложили последние средства в долевое участие строительства. Многие продали имущество, в надежде на то, что смогут улучшить свои жилищные условия. В итоге годами, а некоторые десятилетиями ждут свои квартиры.
- Кто то не дождался, к сожалению. Именно поэтому, мы требуем от властей достроить наши проблемные объекты за бюджетный фонд, - говорит Никита Сенцов. - Дали украсть, достройте дома за счет государства. Мы такие же люди и налогоплательщики, как и все остальные.
По данным организаторов митинга на нем присутствовали дольщики следующих проблемных объектов:
1) ЗАО «Башинвестдом»,
2) АО «Интеграл»,
3) ООО «Башстрой»,
4) ООО «Башхимремонт»,
5) АО «Строитель»
6) ООО «Килстройинвест» (Миловский Парк),
7) ООО «Стройвертикаль» (Новобулгаково),
8) ООО «Крона» Дема — 9,
9) ООО «ЕТЗК»,
10) ЖК «Новый Арбат» ООО «Регионстройкомплекс»,
11) ЖК «Олимп» Акбердино,
12) ООО «Спектр», Нагаево,
13) ЖК «Цветы Башкирии»,
14) ЖК «Байрам», Иглино
15) ЖК «Московский», ООО «Госстрой»,
16) ЖК «Дуслык», Иглино
17) ЖК «Уфимский крым»,
18) ООО «Грандтехсервис»,
19) ООО «Стройиндустрия»,
20) ООО «Базис»,
21) ООО «Капитал-Хаус» ЖСК «Дом на Гафури»,
22) ПЖСК «Центр»
23) «Стройиндустрия», Иглино.