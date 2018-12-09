В Уфе прошел митинг обманутых дольщиков

- Все присутствующие на митинге люди стали жертвами ФЗ 214. Государство этим законом пыталось оградить граждан от произвола недобросовестных застройщиков. И большинство из нас поверило этому, и вложили последние средства в долевое участие строительства. Многие продали имущество, в надежде на то, что смогут улучшить свои жилищные условия. В итоге годами, а некоторые десятилетиями ждут свои квартиры.