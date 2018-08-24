Проверка доступности ОСАГО в Башкирии: Обнаружили сложности с такси и мотоциклами

В рамках проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» активисты ОНФ в Башкирии провели мониторинг доступности полисов обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для жителей региона. Они провели рейды по точкам продажи полисов ОСАГО, опросили автовладельцев и проверили доступность заключения электронных полисов ОСАГО на сайте страховщиков.
- Еще два года назад Башкортостан входил в число «токсичных» регионов, в которых оформить полис ОСАГО было весьма проблематично, - рассказала член Центрального штаба ОНФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в РБ Эльвира Аиткулова. – Сейчас мы можем говорить о значительном улучшении ситуации. Посетив точки продаж десяти крупных страховых компаний, мы не обнаружили ни очередей, ни «листов записи».
Были обнаружены и определенные проблемы.
- К сожалению, до сих пор возникают сложности в страховании ответственности у владельцев такси и мотоциклов, - сказала Эльвира Аиткулова. - Страховщики либо отказываются страховать, либо навязывают дополнительные услуги. И не всегда можно оформить полис ОСАГО в электронном виде, несмотря на то, что данная услуга востребована.
Опрос автовладельцев показал, что большинство страховых компаний отказались от практики навязывания дополнительных услуг. Около половины респондентов оказались мало информированы о коэффициенте «бонус- малус» (КБМ), который предоставляет скидку за безаварийную езду. Не знают как его проверить и как действовать, если КБМ был рассчитан неверно.
Большая часть опрошенных негативно высказались о реформе ОСАГО, предложенной Центральным банком и правительством РФ. Отметив при этом, что если она объективно необходима, то должна защищать потребителя, обеспечивая более справедливые выплаты.
Мониторинг доступности полисов ОСАГО проводился в 46 регионах России из всех федеральных округов, в нем приняли участие 2 345 автовладельцев. Такие мониторинги проект «За права заемщиков» проводит регулярно из-за большого количества жалоб потребителей на проблемы при покупке полисов ОСАГО и растущего числа исков, ежегодно подаваемых в суды по вопросам урегулирования выплат по этому виду страхования.