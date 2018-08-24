Проверка доступности ОСАГО в Башкирии: Обнаружили сложности с такси и мотоциклами

- Еще два года назад Башкортостан входил в число «токсичных» регионов, в которых оформить полис ОСАГО было весьма проблематично, - рассказала член Центрального штаба ОНФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в РБ Эльвира Аиткулова. – Сейчас мы можем говорить о значительном улучшении ситуации. Посетив точки продаж десяти крупных страховых компаний, мы не обнаружили ни очередей, ни «листов записи».