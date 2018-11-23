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Глава ЦИК Башкирии Хайдар Валеев отзовет свою докторскую диссертацию

23 ноября 2018, 09:08
Фото: Марат Гареев / mkset.ru
Документ будет дорабатываться.

Об этом глава Центральной избирательной комиссии Башкирии Хайдар Валеев заявил сегодня в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе». По словам чиновника, диссертацию он отзывает не совсем, а чтобы доработать, устранив нарушения, найденные экспертной комиссией Санкт-Петербургского госуниверситета.

Напомним, что экспертный совет по политологии высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал лишить г-га Валеева докторской ученой степени. По мнению членов ВАК, докторская диссертация оригинальна лишь на 35%, остальное – заимствования. Ранее Хайдар Валеев отказывался комментировать эту ситуацию. А еще ранее называл ее политическим заказом.

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#Новости#ЦИК#Марат Гареев#Политика
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