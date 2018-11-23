Глава ЦИК Башкирии Хайдар Валеев отзовет свою докторскую диссертацию

Об этом глава Центральной избирательной комиссии Башкирии Хайдар Валеев заявил сегодня в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе». По словам чиновника, диссертацию он отзывает не совсем, а чтобы доработать, устранив нарушения, найденные экспертной комиссией Санкт-Петербургского госуниверситета.