Глава ЦИК Башкирии не пришел на заседание, где его могли лишить степени

Напомним, что аналогичная ситуация сложилась и с кандидатской работой Валеева, которую он защитил в 2006 году. Выяснилось, что из 115 страниц его работы «Государственная гражданская служба как институт российского права» 70 были тождественны диссертации доктора юридических наук Ильдара Гимаева (с 2000 по 2004 год руководил администрацией президента РБ), которую он защитил в 2005 году.