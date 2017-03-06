Глава ЦИК Башкирии не пришел на заседание, где его могли лишить степени

Диссертационный совет Санкт-Петербургского государственного университета отложил рассмотрение вопроса о лишении докторской степени председателя Центризбиркома Башкирии Хайдара Валеева, сообщает Коммерсантъ-Башкортостан со ссылкой на сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина.
Решить вопрос о лишении господина Валеева должны были 2 марта, но он на заседание не пришел. В день заседания он уведомил комиссию о том, что заболел и попросил отложить рассмотрение.
Совет пошел навстречу главе республиканского ЦИКа, хотя имел право решить этот вопрос и без него.
Господин Заякин отметил, что за это время господин Валеев может обратиться в Высшую аттестационную комиссию с просьбой отозвать диссертацию из-за превышения срока рассмотрения.
- Такая практика уже была в случае с ректором Московского политехнического университета Андреем Николаенко и министром культуры России Владимиром Мединским. В этом случае дело вернется в Москву и попадет «случайно» в дружественный Валееву диссовет, который примет решение в пользу Валеева, - цитирует издание слова Андрея Заякина.
Напомним, что в диссертации господина Валеева «Институт государственной службы Российской Федерации: политико-правовое исследование...» эксперты сообщества «Диссернет» обнаружили масштабные заимствования. Господин Валеев защитил диссертацию в 2011 году.
Эксперты диссертационного совета перед заседанием сравнили текст работы Хайдара Валеева с диссертациями завкафедры публично-правовых дисциплин Международного университета Елены Крыловой, заместителя директора департамента Минтруда и социальной защиты РФ Леонида Вахнина и профессора кафедры Российского государственного социального университета Ирины Лесковой. В ходе исследования выяснилось, что из 489-ти страниц докторской диссертации Валеева 316 являются копипастом. В результате комиссия рекомендовала лишить докторской степени господина Валеева.
Напомним, что аналогичная ситуация сложилась и с кандидатской работой Валеева, которую он защитил в 2006 году. Выяснилось, что из 115 страниц его работы «Государственная гражданская служба как институт российского права» 70 были тождественны диссертации доктора юридических наук Ильдара Гимаева (с 2000 по 2004 год руководил администрацией президента РБ), которую он защитил в 2005 году.