Глава ЦИК Башкирии Хайдар Валеев отказался говорить о своей диссертации

Сегодня журналист "Эхо Москвы в Уфе" Елена Чиркова попросила председателя ЦИК Башкирии Хайдара Валеева прокомментировать последние новости про его докторскую диссертацию. Недавно она была признана оригинальной лишь на 35%.

Экспертный совет по политологии Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал лишить главу Центральной избирательной комиссии Башкирии Хайдара Валеева звания степени доктора политических наук. Это не первая такая рекомендация – аналогичную рекомендацию недавно дал диссертационный совет Санкт-Петербургского государственного университета.

- Я не буду комментировать, это не тема сегодняшней пресс-конференции, - сказал Хайдар Валеев. Сегодня встреча с журналистами была посвящена старту избирательной компании по выборам депутатов Госсобрания Башкирии. Они пройдут 9 сентября.

Ранее Хайдар Валеев, отвечая на аналогичный вопрос Медиакорсети, сказал, что считает решение диссертационного совета Санкт-Петербургского государственного университета политическим заказом: