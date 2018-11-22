Дольщики ЖК «Цветы Башкирии» вновь угрожают властям голодовкой

Сегодня, 22 ноября, инициативная группа дольщиков ЖК «Цветы Башкирии» вновь устроила пикет возле Дома правительства в Уфе. Они разослали в СМИ свое видеообращение, в котором изложили свои претензии.
- Стройка стоит, дома разрушаются. У нас появился третий внешний управляющий, теперь из Казани. Но мы не хотим этого, не хотим, чтобы выводились активы. Госкомстрой и Региональный оператор поддерживают его. Мы собираемся снова устроить голодовку, - такова вкратце суть недовольства дольщиков.
К несчастью, стройка велась всего лишь год, а еще через год застройщик – ООО «Башстройкомплект» объявил о банкротстве. В итоге люди, вложившие свои деньги на объект, остались ни с чем.
13 августа дольщики «Цветов Башкирии» провели очередную голодовку, которая продлилась около трех недель.
Ранее руководитель республики Радий Хабиров сообщил, что протестировал пути решения проблем обманутых дольщиков на своих прежних местах работы.
Также добавим, что в республике заработала бесплатная юридическая помощь для всех пострадавших от недобросовестных застройщиков граждан. Они могут обратиться в государственное юридическое бюро Башкортостана. Всего в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории республики и чьи права были нарушены, включено 2014 человек.
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