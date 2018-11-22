Дольщики ЖК «Цветы Башкирии» вновь угрожают властям голодовкой

- Стройка стоит, дома разрушаются. У нас появился третий внешний управляющий, теперь из Казани. Но мы не хотим этого, не хотим, чтобы выводились активы. Госкомстрой и Региональный оператор поддерживают его. Мы собираемся снова устроить голодовку, - такова вкратце суть недовольства дольщиков.