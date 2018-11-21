Без вещей и на выход: В Уфе владельцу «Довлатова» закрыли доступ в кафе

-Исполнением судебных решений должны заниматься только приставы. Поэтому здесь есть важный момент: если к ним пришел пристав, а сотрудники частной охранной компании использовались в качестве поддержки, стояли, охраняли и не предпринимали никаких действий, то как "самоуправство" данная ситуация рассматриваться не может. Другое дело, если собственник просто отправил охрану и самовольно перекрыл доступ. Хотя сделать так он может в одном-единственном случае: если у тех, кто снимает помещение, накопились долги за аренду, - уточняет адвокат Роман Петров.