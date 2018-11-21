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Без вещей и на выход: В Уфе владельцу «Довлатова» закрыли доступ в кафе

21 ноября 2018, 09:33
Фото: Фото предоставлено Олегом Батухтиным
Из-за нарушений правил пожарной безопасности сотрудники ЧОП заблокировали двери Smart Boxing Club и кофейни «Довлатов».

- У меня там осталось все: книги из редких изданий на 300 тысяч рублей, личные вещи, дорогостоящее оборудование для кофе, а мне улетать через день в отпуск, - с нескрываемой досадой в голосе рассказывает владелец кофейни «Довлатов» Олег Батухтин.

Сегодня, 21 ноября, территорию боксерского клуба Smart Boxing Club и кофейни «Довлатов» закрыли из-за несоблюдения арендодателем правил пожарной охраны помещения. Студия бокса, в которую входит проект кофейни, снимает «точку» в аренду в «Галерее Art».

- Организация вопреки договору не довела до ума пожарно-охранную систему и устранять серьезные нарушения отказалась, после чего клуб подал в суд, - продолжает рассказ Олег Батухтин. - Вчера было очередное заседание суда, а сегодня началось настоящее самоуправство: сюда пригнали московских ЧОПовцев, которые перекрыли доступ ко всем помещениям и не идут на конструктивный диалог.

В настоящий момент ни сам Олег, ни Александр Шангареев - владелец Smart Boxing club - попасть в помещение не могут.

-Исполнением судебных решений должны заниматься только приставы. Поэтому здесь есть важный момент: если к ним пришел пристав, а сотрудники частной охранной компании использовались в качестве поддержки, стояли, охраняли и не предпринимали никаких действий, то как "самоуправство" данная ситуация рассматриваться не может. Другое дело, если собственник просто отправил охрану и самовольно перекрыл доступ. Хотя сделать так он может в одном-единственном случае: если у тех, кто снимает помещение, накопились долги за аренду, - уточняет адвокат Роман Петров.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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