«Газпром» получит в аренду земельный участок в Уфе без торгов

Распоряжение, разрешающее предоставить земельный участок, опубликовано сегодня на официальном интернет-портале правовой информации Башкирии. Документ подписал глава региона Рустэм Хамитов.

Участок, расположенный в районе остановки «Трамплин» на улице Менделеева, будет предоставлен без торгов. Его кадастровая стоимость составляет 490 млн 483 тыс 453,60 руб.

В документе сообщается, что земля передается под строительство социально-культурного объекта – физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, катком и универсальным залом. Администрации города рекомендуется заключить договор с инвестором.