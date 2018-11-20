В России увеличат пособие по безработице почти в два раза

Правительство утвердило минимальную и максимальную величину пособия по безработице на 2019 год, сообщают «Новые Известия» со ссылкой на официальный портал правовой информации.
Со следующего года официально зарегистрированные безработные смогут получать пособие в размере от 1 500 до 8 000 рублей. Если же без работы окажутся граждане предпенсионного возраста, и они зафиксируют свой статус безработного, то у них размер пособия будет от 1500 до 11 280 рублей.
Рост пособия по безработице произойдет впервые с 2009 года, причем его размер увеличится почти в два раза.