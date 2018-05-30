Правительство России обещает сделать пособие на детей больше 50 рублей

Размер пособия по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет в России не менялся на протяжении последних 20 лет. 50 рублей, находящейся в декрете матери, ежемесячно выплачивает ее работодатель. В случае если женщина выходит на работу на полную занятость, то выплата пособия ей прекращается. Информация об этом содержится в разъяснении Минтруда РФ от 2013 года.