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В Башкирии увеличили пособие на детей на 58 процентов

27 октября 2017, 18:52
Речь идет однако о минимальных суммах.

В Башкирии поддержали законопроект «О ежемесячном пособии на ребенка в Республике Башкортостан», сообщили в пресс-службе государственного собрания республики.

Председатель Курултая Константин Толкачев отметил, что законопроект предполагает повышение пособий на детей на 58 процентов. Семьи получат доплаты с перерасчетом, поскольку документ начинает действовать с 1 сентября 2017 года.

Примечательно, что сами пособия по-прежнему очень малы. Если раньше размер минимального пособия составлял 142 рубля, то сейчас - 225 рублей. Одиноким матерям положены 450 рублей. Ранее было - 284 рубля.

Парламентарии также поддержали инициативы о повышении на 16 процентов пособий приемным семьям и об установлении дополнительных гарантий защиты от безработицы для детей-сирот.

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