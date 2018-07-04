Башкирская содовая компания пустила новую линию фасовочного оборудования

Во-вторых, картон, из которой делается упаковка, будет крепче. Всем знакома ситуация, когда, случайно пролив воду, например, на кухне, пачка соды намокает, вода попадает внутрь, а сама сода из порошка превращается в твердый комок. Вот и этого теперь тоже не будет: новая упаковка защитит соду от влаги. На столах домохозяек России и всего мира новая «Сода» появится уже к концу этого года.