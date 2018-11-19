Радий Хабиров о новогоднем украшении улиц Башкирии: «Ну, стыдно же!»

- У нас учреждение в Уфе на Заки Валиди есть. Там стоят две елки. Их украсили гирляндами. Ну, стыдно же, - заявил Радий Хабиров. – Стоит это копейки, и я полагаю, что есть деньги на это. Зайдите в интернет и посмотрите. Делайте это красиво. Новый год все-таки.