Радий Хабиров о новогоднем украшении улиц Башкирии: «Ну, стыдно же!»

Сегодня, 19 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы региона Радий Хабиров дал задание главам муниципалитетов на местах лично проконтролировать новогоднее украшение населенных пунктов.
- У нас учреждение в Уфе на Заки Валиди есть. Там стоят две елки. Их украсили гирляндами. Ну, стыдно же, - заявил Радий Хабиров. – Стоит это копейки, и я полагаю, что есть деньги на это. Зайдите в интернет и посмотрите. Делайте это красиво. Новый год все-таки.
Что касается ледовых городков, то руководитель республики дал указание справиться с их возведением не позднее 10 декабря. По словам ио министра ЖКХ Башкирии Михаила Киреева, во все муниципальные районы, города и округа министерством направлены запросы о планах на техническую подготовку мест проведения новогодних праздников, оформлению и установке иллюминации, фигур, елок, катков и т.д.