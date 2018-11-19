mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Радий Хабиров о новогоднем украшении улиц Башкирии: «Ну, стыдно же!»

19 ноября 2018, 07:12
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru
Руководитель республики посоветовал ознакомиться с современными практиками новогоднего украшения в интернете.

Сегодня, 19 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы региона Радий Хабиров дал задание главам муниципалитетов на местах лично проконтролировать новогоднее украшение населенных пунктов.

- У нас учреждение в Уфе на Заки Валиди есть. Там стоят две елки. Их украсили гирляндами. Ну, стыдно же, - заявил Радий Хабиров. – Стоит это копейки, и я полагаю, что есть деньги на это. Зайдите в интернет и посмотрите. Делайте это красиво. Новый год все-таки.

Что касается ледовых городков, то руководитель республики дал указание справиться с их возведением не позднее 10 декабря. По словам ио министра ЖКХ Башкирии Михаила Киреева, во все муниципальные районы, города и округа министерством направлены запросы о планах на техническую подготовку мест проведения новогодних праздников, оформлению и установке иллюминации, фигур, елок, катков и т.д.

Материалы по теме
Жители Башкирии в Новый год: сториз на площади Ленина и селфи на каткахВЦИОМ: любимые праздники россиян — Новый Год и 9 мая
#Новости#Новый год#Татьяна Майорова,#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48