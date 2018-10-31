ВЦИОМ: любимые праздники россиян — Новый Год и 9 мая

По словам руководителя практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилла Родина, современному российскому обществу свойственны пережитки прошлого. Поэтому более старшее поколение продолжает в первую очередь отмечать государственные и религиозные праздники. Молодые люди отдают предпочтение более живым и веселым мероприятиям. Речь идет о праздновании Хэллоуина или Дня святого Патрика.