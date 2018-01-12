Жители Башкирии в Новый год: сториз на площади Ленина и селфи на катках

Наибольший рост трафика – в 3,5 раза по сравнению с новогодней ночью прошлого года – показали мессенджеры, при помощи которых абоненты стали значительно больше отправлять и получать «тяжелых файлов» – анимированных картинок, видео и аудиофайлов. Этим, а также ростом популярности «прямых эфиров» в социальных сетях, объясняется пятикратное увеличение объемов исходящего трафика по сравнению с празднованием прошлого года.