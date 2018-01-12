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Жители Башкирии в Новый год: сториз на площади Ленина и селфи на катках

12 января 2018, 16:54
ПАО «МТС», ведущий телекоммуникационный оператор в России, подводит итоги работы сети во время январских каникул в Республике Башкортостан.

В наступившем году абоненты в два раза активнее, чем годом ранее, поздравляли друг друга, отправляя гифки и видеооткрытки в мессенджерах, выходя в прямые эфиры в социальных сетях и связываясь через интернет-сервисы и традиционно по мобильному телефону.

Сеть МТС в Башкирии успешно справилась с нагрузками в новогоднюю ночь. Объем мобильного интернет-трафика вырос по сравнению с прошлым годом в два с половиной раза. За первый час нового 2018 года абоненты передали поздравления через интернет в размере 9 терабайт, что равняется примерно одному миллиону видеороликов с обращением президента.

Наибольший рост трафика – в 3,5 раза по сравнению с новогодней ночью прошлого года – показали мессенджеры, при помощи которых абоненты стали значительно больше отправлять и получать «тяжелых файлов» – анимированных картинок, видео и аудиофайлов. Этим, а также ростом популярности «прямых эфиров» в социальных сетях, объясняется пятикратное увеличение объемов исходящего трафика по сравнению с празднованием прошлого года.

Несмотря на рост популярности интернет-общения, количество голосовых звонков в новогоднюю ночь в Башкирии осталось на уровне прошлого года.

Самыми популярными местами для встречи нового года с точки зрения использования мобильного интернета и голосовых вызовов в новогоднюю ночь в Уфе стали площади Ленина (Горсовет) возле главной елки республики, в Черниковке на площади Орджоникидзе и в парке Ватан возле Конгресс-холла.

Всего в новогодние каникулы с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года абоненты МТС совершили 130 миллионов звонков, отправили 10 миллионов SMS и использовали более 2 петабайт мобильного интернета, что соответствует более миллиона часов непрерывного просмотра видео в интернете в HD-качестве.

#Новости#Разиф Абдуллин#Технологии
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