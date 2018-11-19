Названа возможная причина возникновения провала почвы в Уфе

Сегодня, 19 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров сообщил о том, что предполагаемой причиной возникновения провала в Нижегородке в Уфе, куда сегодня ночью угодили два автомобиля, является размытие почвы в результате аварии водопровода холодного водоснабжения.