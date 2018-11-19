В Уфе два автомобиля провалились под землю

В воскресенье, 18 ноября, в трех метрах от дома №7 по улице Болотная в Уфе провалился грунт, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Образовалась яма размерами 10х10 метров и глубиной 1,5 метра. Из-за провала в яме оказались два автомобиля. Угрозы жилому дому нет.
Повреждён трубопровод холодного водоснабжения на линии, где находятся 20 частных жилых домов. Автомобили поднимут в светлое время суток, после чего проведут аварийно-восстановительные работы и отсыпку ямы.
Сейчас выясняется причина провала.
Напомним, похожая история произошла в ноябре 2016 года на улице Интернациональной. Тогда под землю провалилась "Лада-Калина", которую так и не удалось достать. Автовладельцам выплатили компенсацию за нее власти города.
Медиакорсеть следит за ситуацией.