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В Уфе два автомобиля провалились под землю

19 ноября 2018, 04:45
Фото: МЧС по РБ
Из-за этого повредился трубопровод холодного водоснабжения.

В воскресенье, 18 ноября, в трех метрах от дома №7 по улице Болотная в Уфе провалился грунт, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Фото: МЧС по РБ

Образовалась яма размерами 10х10 метров и глубиной 1,5 метра. Из-за провала в яме оказались два автомобиля. Угрозы жилому дому нет.

Фото: МЧС по РБ

Повреждён трубопровод холодного водоснабжения на линии, где находятся 20 частных жилых домов. Автомобили поднимут в светлое время суток, после чего проведут аварийно-восстановительные работы и отсыпку ямы.

Фото: МЧС по РБ

Сейчас выясняется причина провала.

Фото: МЧС по РБ

Напомним, похожая история произошла в ноябре 2016 года на улице Интернациональной. Тогда под землю провалилась "Лада-Калина", которую так и не удалось достать. Автовладельцам выплатили компенсацию за нее власти города.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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