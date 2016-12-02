Специалисты назвали, где в Уфе могут возникнуть карстовые провалы

Эксперты назвали районы, где могут произойти карстовые провалы. Как оказалось, сама Уфа находится в более благоприятном положении, чем жители пригорода. Проблемы с "уходом земли из под ног" могут возникнуть у проживающих в Кооперативной поляне, в поселках 8 марта, Алексеевка, считает заместитель главного архитектора Уфы Ильдар Хабибуллин.