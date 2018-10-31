Программы развития районов Башкирии разработают за счет регионального бюджета

Для каждого района нужно будет опросить не менее 200 человек в возрасте от 18 до 70 лет, проанализировать основные социально-экономические показатели районов за 2011-2017 годы и разработать научно-обоснованные сценарные варианты прогноза социально-экономического развития до 2030 года.