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Программы развития районов Башкирии разработают за счет регионального бюджета

31 октября 2018, 13:09
Фото: pixabay.com
Разработчиков отберет Академия наук РБ.

Разработчиков проекта социально-экономического развития муниципальных районов республики, а также проекта улучшения демографической ситуации в регионе отберут на открытом конкурсе Академии наук Башкирии 22 ноября в Уфе. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан».

Общая начальная цена лотов — 21,75 млн руб. Контракты будут оплачены за счет бюджета Башкирии. Срок выполнения работ — до 25 декабря.

Будущим подрядчикам нужно будет собирать и систематизировать исчерпывающую информацию о муниципальных районах, оценить их потенциал и определить возможности их социально-экономического развития, определить необходимые для этого ресурсы.

Для каждого района нужно будет опросить не менее 200 человек в возрасте от 18 до 70 лет, проанализировать основные социально-экономические показатели районов за 2011-2017 годы и разработать научно-обоснованные сценарные варианты прогноза социально-экономического развития до 2030 года.

В рамках разработки проекта улучшения демографической ситуации в регионе предполагается создание компьютерной программы диагностики потенциальных групп риска, склонных к суициду, а также межотраслевую программу для динамического снижения младенческой смертности в Башкирии.

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