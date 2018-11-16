Один Майоров эффективнее всего "Адмирала". "Салават" выиграл у слабейшей команды КХЛ

Он работал в "Ладе" и "Атланте" - эти команды были на дне и вскоре пропали с радаров КХЛ. В "Амуре" он проработал три месяца. Более или менее дела были в "Адмирале"... пять лет назад. Тогда были приличные легионеры, вратарь Евгений Иванников провел первый и последний сильный сезон в КХЛ и Владивосток влюбился в хоккей. Но и тогда он ушел в мае, ему не доверили большего. Конечно, он и сейчас не поставил "Адмиралу" игру, потому что не умеет этого и развивать свой тренерский скилл на молодежи и любителях не планирует. Вот и нет у "моряков" тактики и хоккеисты уходят в конце игры на смену, когда рядом с шайбой на грани зоны барражирует форвард "Салавата".