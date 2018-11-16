Один Майоров эффективнее всего "Адмирала". "Салават" выиграл у слабейшей команды КХЛ

Балласт сброшен, Филатов должен заменить Кугрышева
Назрело время менять составы звеньев. В последние пару недель до европаузы в чемпионате "Салават Юлаев" мучался, а не играл в хоккей, команда еле-еле забрасывала шайбы. Единственной константой была уверенная игра вратаря Юхи Метсолы - финский кипер однозначно один из лучших вратарей, игравших в зелено-бело-синем свитере в КХЛ. Еще в игре с "Нефтехимиком", последней перед перерывом на Кубок Карьяла, тренерский штаб Николая Цулыгина решился на перестановки. Напомним, как это было.
|@ "Торпедо"
|@ "Нефтехимик"
|vs "Адмирал"
|1 тройка
|Умарк-Кемппайнен-Хартикайнен
|Умарк-Основин-Кугрышев
|Умарк-Основин-Кугрышев
|1 пара
|Панин-Ларсен
|Панин-Ларсен
|Панин-Ларсен
|2 тройка
|Дубровский-Хохряков-Бурдасов
|Хартикайнен-Хохряков-Бурдасов
|Хартикайнен-Хохряков-Бурдасов
|2 пара
|Коледов-Гареев
|Семенов-Сергеев
|Семенов-Сергеев
|3 тройка
|Ткачев-Основин-Кугрышев
|Федоров-Кемппайнен-Дубровский
|Ткачев-Кемппайнен-Майоров
|3 пара
|Арзамасцев-Терещенко
|Назаревич-Терещенко
|Арзамасцев-Терещенко
|4 тройка
|Жарков-Кадейкин-Гиматов
|Жарков-Кадейкин-Гиматов
|Жарков-Кадейкин-Дубровский
|4 пара
|Семенов-Сергеев
|Коледов-Гареев
|Коледов-Гареев
Ключевых изменений два:
1) Легионеры-нападающие разбиты на три тройки, Хартикайнен теперь играет слева;
2) Травмы и трейд Федоров-Филатов позволили, пусть и не от хорошей жизни, просмотреть резерв.
Впрочем, я не согласен считать Егора Дубровского резервистом. Он игрок уровня ВХЛ. Он забил "Адмиралу", да, но и "Адмирал" тоже команда уровня ВХЛ. Так что все по делу. Очевидно, что в клубе могут только изредка петь красивые песни о том, что надо бы вот играть своими воспитанниками, поэтому в таблице нет ни одного молодого. Павел Шэн капитанил в первой с 2014 года победной Суперсерии за молодежную сборную России и забивал голы, однако, вряд ли его игровое время вырастет хотя бы до стабильных 10 минут. Николаю Цулыгину нет дела до привлечения молодежи, руководству тоже.
Вернемся к обмену. После подписаний Александра Кадейкина и Юхи Метсолы в межсезонье это самый большой успех. Дело не в том, что Никита Филатов все еще тот самый ультраталант, по которому плачут в Коламбусе, а в том, что Артем Федоров - один из самых неудачных трансферов последних лет и это большая победа обменять его на теоретически приличного Филатова.
Как только выздоровеет Солодухин, Дубровский отправится в запас. Павла Шэна продолжат морозить в качестве 13-го форварда ради соблюдения глупого пункта регламента КХЛ (еще ни один игрок не "зажег", будучи "принудительно" приставленным к составу) и продолжат губить перспективного игрока. Максим Майоров едва вернулся после травмы и его место на правом краю третьей тройки не должно оспариваться - даже когда его, здорового, сажали в запас, это был выстрел Цулыгина себе в ногу и тщетные попытки выжать из Артема Федорова хотя бы момент.
Дмитрий Кугрышев, Владимир Ткачев - самые очевидные кандидаты на ротацию из вингеров.
Ткачев, которого до сезона мы назвали одним из самых талантливых игроков КХЛ в возрасте до 23 лет, не демонстрирует и трети своих голеадорских навыков - он не забивает два месяца или 18 матчей. При этом, справедливости ради, в последних пяти играх у него три ассиста, 10 бросков и полезность +3.
В игре с бывшим клубом Владимир делал обостряющую передачу от лицевого борта на пятак в начале второй двадцатиминутки, вскоре, уже после шайбы Дубровского, он на скорости выкатил на пятак, пройдя всю зону атаки и бросил в упор, а через несколько минут получил балл за передачу на дубль Максиму Майорову.
По сути, три полезных действия за период. То есть, Ткачев прекрасно осознает свои проблемы в игре и пытается с ними справиться. Эти очки и проделанная работа вполне годятся как трейлер для возвращения в дело весьма одаренного и все еще молодого форварда.
Кугрышев - другое дело. Он старше, на него и не рассчитывали так, как на Ткачева сейчас. Недавно я опросил коллег с телевидения и я согласен с мнением, что Кугрышев по умолчанию игрок нестабильный и не тот, кто возьмет и решит, чем матч закончится. Смешно, но кажется, будто Дмитрий гораздо старше Филатова, хотя Никита моложе лишь на четыре месяца. У них обоих правый хват, почти одинаковый рост и вес и примерно столько же в среднем очков за матч (0,56 у Кугрышева и 0,53 у Филатова). Но Филатов более стабильный.
|Филатов
|Кугрышев
|Игры
|16
|25
|Шайбы
|3
|8
|Передачи
|5
|6
|Штраф
|8
|0
|Плюс-минус
|+3
|-2
|Последние 10 игр*
|2+4, ±0, 4 минуты штрафа
|0+1, -5
*столько сыграл Филатов после восстановления от травмы
Кугрышев перестал приносить пользу и ему пора почувствовать конкуренцию. Он не забивает подряд 12 игр, за эти же 12 встреч у него есть только один голевой пас. Поразительно и даже возмутительно, что его игровое время продолжает держаться в районе 13-17 минут за матч. Посмотрим, сколько дадут Филатову. Пока не будем оценивать этот трансфер общими словами, хочется проверить, изменился ли Никита.
"Адмирал" - не хоккейный клуб
Цель владивостокской организации - заработок и дополнительное обогащение ее недобросовестного руководства, которое доигралось до дисквалификации от КХЛ. "Адмирал" вредит хоккею. Мы продолжаем наивно верить, что КХЛ вторая лига мира. Такой лиге не нужны клубы, где охранник запрещает травмированным хоккеистам покидать стадион до шести вечера, где руководство публично воюет с прессой, где болельщики составляют открытые письма и их игнорируют.
Наконец, в КХЛ не должно быть команды, которую тренирует Сергей Светлов, "специалист", больше известный абсолютно бессодержательными и тривиальными "экспертными" интервью федеральным СМИ, которым, похоже, больше нечем забить ленту новостей. Светлов был хорошим нападающим и выиграл Олимпиаду с советской сборной, но тренерская работа требует иного. Я не признаю "Адмирал" как хоккейный клуб еще и потому, что не вижу у них хоккея. Я требую от каждой профессиональной команды собственного почерка, выдумки и усердия. "Адмирал" в ауте и Светлов не вытащит Черную Жемчужину из кракена.
Он работал в "Ладе" и "Атланте" - эти команды были на дне и вскоре пропали с радаров КХЛ. В "Амуре" он проработал три месяца. Более или менее дела были в "Адмирале"... пять лет назад. Тогда были приличные легионеры, вратарь Евгений Иванников провел первый и последний сильный сезон в КХЛ и Владивосток влюбился в хоккей. Но и тогда он ушел в мае, ему не доверили большего. Конечно, он и сейчас не поставил "Адмиралу" игру, потому что не умеет этого и развивать свой тренерский скилл на молодежи и любителях не планирует. Вот и нет у "моряков" тактики и хоккеисты уходят в конце игры на смену, когда рядом с шайбой на грани зоны барражирует форвард "Салавата".
По составу "Адмирал" настолько плох для КХЛ, что я даже не выбрал ни одного потенциального собеседника для интервью. Главная звезда команды - 32-летний капитан Сергей Коньков, двукратный обладатель Кубка Гагарина с "Динамо", но не в первых двух звеньях. Есть неплохой вратарь Никита Серебряков. Сыграл на молодежном Турнире Четырех наций форвард Глеб Зайцев. По сути, все. Это три самых ярких игрока, к которым можно добавить Константина Глазачева, который забил 4 из 5 последних голов "моряков". Собственно, они и были главными героями гостей.
Примерно за шесть минут до первой сирены зрители могли наблюдать контратаку с Коньковым на острие, он же "закопал" шайбу в ворота "юлаевцев" на 57-й минуте. В начале второго периода Марек Говорка ухитрился сделать пас между Артемом Сергеевым и Алексеем Семеновым на Войтеха Полака и тот убегал на рандеву с Метсолой. На этом серьезные и вещественные, а не мнимые моменты закончились. Конечно, хорошо рассматривать игру "Адмирала" в комплексной плоскости, но публике важнее то, что воплотилось в действительность.
Проиграть было бы сложнее, чем победить
Владивосток замыкает турнирную таблицу КХЛ. "Адмирал" отмирает - семь поражений кряду и 9-27 по шайбам. Проиграть было бы очень тяжело. И все же, мы за строгий подход и даже в игре, не подразумевающей ничего интересного в плане противостояния, обратимся к статистике. Первое, что видим - уверенный перевес на вбрасываниях. Однако, и в такой ситуации центральный нападающий Петр Хохряков выиграл менее половины - лишь 6 из 13.
|СЮ
|Адмирал
|%СЮ
|Зона атаки
|7
|5
|58,33%
|Средняя зона
|13
|7
|65,00%
|Зона защиты
|12
|8
|60,00%
|5 на 5
|27
|18
|60,00%
|В целом
|32
|20
|61,54%
Перевес во владении шайбой и бросковая активность налицо. Удивительно, впрочем, что по скорости нанесения броска гости превзошли "Салават", проведя в зоне хозяев почти на 11 минут меньше. Примечательно, что "юлаевцы" более охотно ложились под шайбу. Так что даже старанием "Адмирал" уступил.
|СЮ
|Адмирал
|Разница
|Corsi
|79
|56
|23
|Corsi for, %
|58,52%
|41,48%
|17,04%
|Голы 5 на 5
|3
|1
|2
|Броски в створ 5 на 5
|41
|20
|21
|Точность 5 на 5, %
|7,32%
|5,00%
|2,32%
|PDO, %
|102,32%
|97,68%
|4,63%
|Броски в створ за минуту в атаке
|2,636
|3,609
|-0,973
|Блокшоты за минуту в защите
|2,105
|0,688
|1,418
Уфимцы перебросали дальневосточную команду почти в два раза. В 11 из 12 пятиминуток "СЮ" наносил больше бросков, чем соперник. В 9 из 12 - три и более бросков.
|5
|10
|15
|20
|25
|30
|35
|40
|45
|50
|55
|60
|БВ СЮ
|1
|5
|7
|10
|15
|22
|27
|30
|33
|34
|43
|46
|БВ АДМ
|1
|3
|5
|7
|9
|11
|13
|14
|16
|18
|19
|24
|Разница БВ
|0
|2
|2
|3
|6
|11
|14
|16
|17
|16
|24
|22
|БВ СЮ за отрезок
|1
|4
|2
|3
|5
|7
|5
|3
|3
|1
|9
|3
|БВ АДМ за отрезок
|1
|2
|2
|2
|2
|2
|2
|1
|2
|2
|1
|5
|Разница БВ за отрезок
|0
|2
|0
|1
|3
|5
|3
|2
|1
|-1
|8
|-2
|Голы СЮ за отрезок
|1
|1
|1
|Голы АДМ за отрезок
|1
|%БВ СЮ за отрезок
|100,00%
|20,00%
|33,33%
|%БВ АДМ за отрезок
|20,00%
Уфимцы куют успех
Формально Максим Майоров - не уфимец, родился в Узбекистане, но почти там не жил - отец с семьей вернулись в Уфу. Де-факто это парень из Нижегородки и совсем неудивительно, что в недавнем видео от клуба он легко и уверенно говорил по-башкирски - даже если вы не башкир, вы не можете жить в Уфе и не отличать "ябык" от "азык тулек". Поэтому его успехи должны быть особенно значимы для "Уфа-Арены".
Максим пропустил из-за травмы целый месяц, он не играл со времен выездной встречи с "Автомобилистом" 14 октября. Майоров не просто сделал дубль (лишь пятый в регулярных сезонах КХЛ), он еще и просто роскошно вернулся.
Я часто пишу о номере 16 в положительном ключе, ведь он это заслуживает. Максим не играет в большинстве, он получает куцые 11 минут за матч, он набирает очки "вспышками" раз в несколько игр и делает это очень вовремя.
Простая арифметика показывает его высочайшую эффективность. В таблице ниже нападающие "Салавата Юлаева" ранжированы по скорости набора очков за каждые 20 сыгранных в сезоне минут.
|Игрок
|И
|Ш
|А
|О
|±
|ВП/И
|О/20 минут
|Майоров Максим
|14
|5
|4
|9
|4
|11:14
|1,17
|Умарк Линус
|27
|3
|22
|25
|2
|19:02
|0,97
|Бурдасов Антон
|25
|13
|5
|18
|-3
|15:51
|0,96
|Хартикайнен Тему
|27
|6
|17
|23
|1
|18:07
|0,94
|Кемппайнен Йоонас
|27
|10
|8
|18
|4
|17:27
|0,78
|Кугрышев Дмитрий
|26
|8
|6
|14
|-3
|15:02
|0,72
|Ткачёв Владимир Э.
|24
|1
|10
|11
|-2
|14:47
|0,65
|Кадейкин Александр
|25
|4
|6
|10
|9
|13:31
|0,61
|Дубровский Егор
|3
|1
|0
|1
|2
|12:22
|0,55
|Солодухин Вячеслав
|19
|4
|2
|6
|4
|12:23
|0,52
|Жарков Владимир
|27
|3
|6
|9
|6
|13:21
|0,51
|Хохряков Пётр
|27
|4
|6
|10
|-1
|17:32
|0,43
|Основин Вячеслав
|27
|2
|3
|5
|-6
|14:04
|0,26
|Фёдоров Артём
|16
|0
|2
|2
|-7
|13:06
|0,19
Обратите внимание, где здесь Артем Федоров и Вячеслав Основин - они последние. И эти люди более достойны? И они играли в большинстве? И как насчет голов и моментов от первых двух звеньев? Где они были вчера?
Еще один гол тоже получился чисто местным. Егор Дубровский получил вызов из "Тороса", чтобы частично компенсировать травмы нападающих. В последний раз в КХЛ он забивал 30 августа 2015 года "Югре", прошло три года и почти три месяца. Эта шайба не была красивой, но зато победной. И очень трогательно после этого гола Дубровский схватился за логотип родного клуба, а после игры в интервью признался, что мечтал вернуться на главный стадион региона.
В последний раз подобный жест демонстрировал Денис Хлыстов - некогда капитан и один из самых искренних нападающих в новейшей истории клуба. И это тоже было три года назад, в игре с "Барысом" 16 сентября 2015 (2:1Б), когда Хлыстов забросил первый из буллитов.
В этом сезоне "Салават Юлаев" уфимский совсем немного. Это объективно плохо. По крайней мере, этот короткий период возвращения на "Уфа-Арену" успел порадовать и самого Егора, и болельщиков с опытом, которые понимают всю глубину хоккея, его важность для города, важность работы системы и уважительные отношения с трибунами.
Матч с "Адмиралом" получился неброским, но зато в нем действительно выиграла Уфа.