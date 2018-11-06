Особый матч. "Салават Юлаев" наконец проявил характер

Особый статус

До 16 ноября "Салават" уходит на паузу из-за Евротура, почти бессмысленного соревнования, которое все еще портит чемпионат КХЛ. В этой связи статус гостевой игры с "Нефтехимиком" менялся. Еще один фактор - уфимцы до этого проиграли подряд три встречи. Проиграй они снова - все следующие десять дней прошли бы в напряжении.

"Юлаевцы" сами создали себе проблемы. Самим и выбираться. Нижнекамская команда - не топ. Играют примитивно, привычно балансируют на границе плей-оффной восьмерки, ничем не впечатляют. Их надо было обязательно побеждать без каких-либо оправданий. Мы говорим про "Салават Юлаев", команду куда более богатую и с серьезным подбором исполнителей. Скоро середина сезона и уже нельзя оправдывать поражения неопытностью тренерского штаба.

В турнирном плане это был крайне важный матч. В некотором роде даже важнее дерби.

Особая ответственность

Это действительно была игра, в которой бессмысленно было смотреть, кто выходит против тебя. Здесь надо было доказывать самим себе, что побеждать можно и нужно. Требовалась и высокая дисциплина. Два капитана - бывший, Григорий Панин, и нынешний, Антон Бурдасов - создали команде немало проблем удалениями и дисквалификациями. Они точно не имели права нарушать правила, если только это был фол последней надежды.

Они не нарушили. В меньшинстве "Салават" сыграл за матч лишь единожды и это впечатляет. Это старание.

Хотя удаление Основина было глупым. Он не только удалился, но и сразу поймал минус, выйдя из штрафного бокса. Вячеслав остался единственным игроком, кто завершил матч с отрицательной полезностью. Сейчас номер 7 - один слабейших игроков команды и являет собой образец ошибки в селекции. А ведь в таком матче от него ожидалось, что будет стараться вдвойне.

В прошлой игре уфимцам не хватило лидера. Не каждый лидер носит на свитере литеру капитана, но каждый капитан обязан быть лидером. Фактически первая (и, на долгое время, единственная) серьезная атака Уфы стала успешной. Хартикайнен создал момент, Бурдасов его завершил.

Бурдасов нанес 8 бросков в створ в пятый раз в КХЛ. В 4 случаях он при этом забивал.



15/16

СКА - Торпедо 1:3 / не забил

Адмирал - СКА 1:5 / гол



17/18

ЦСКА - Югра 5:0 / гол

Северсталь - СЮ 3:2ОТ / дубль



18/19

Нефтехимик - СЮ 2:3 / гол — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 5 November 2018

Особые звенья

Зачем-то же "юлаевцам" нужен тренер. Николай Цулыгин решился на перестановку сочетаний. Четвертая тройка осталась прежней, легионеры оказались в трех остальных. Это был действительно тренерский шаг. Конечно, игроки, наверняка, чувствовали себя немного иначе. Точнее не сказать - интервью после игры не было.

Пока тяжело оценить разницу. В Нижнекамске никто с новой стороны не раскрылся. Ткачев не сыграл, а Кугрышев все еще плох - 11 матчей без шайб.

Кугрышев в атаке.



Первый период - 1:24, первый в команде

Второй период - 3:57, четвертый в команде

Третий период - 0:17, последний в команде — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 5 November 2018

Бросковая активность троек. 67 и 70 - чаще, 7, 62 и четвертое - реже.



Торпедо:

67-23-70 / 2 / 0-1-1

51-62-71 / 6 / 2-2-2

19-7-18 / 7 / 4-1-2

25-78-8 / 5 / 1-4-1



НХ:

67-7-18 / 4 / 2-0-2

70-62-71 / 11 / 3-0-8

88*-23-51 / 2 / 0-1-1

25-78-8 / 0



*не играл в третьем — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 5 November 2018

Активность игроков в атаке осталась плюс-минус той же. Также стоит оговориться, что Федоров не доиграл матч. Честно говоря, номер 88 больше запоминается тем, как его бьют.

Интереснее, как мутировала спецбригада по розыгрышу лишнего. Перемены напрашивались.

Были следующие спецбригады большинства. Играли Умарк, Кемппайнен, Хартикайнен, Кугрышев, Ларсен, Бурдасов, Федоров, Коледов, Сергеев, Основин, Хохряков.



18-67-70, 71-36

88-23-7, 2-62

18-23-70, 71-36

18-67-70, 71-36 - снова

70-67-71, 93-36

67-23-70, 18-36 - стандартное — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 5 November 2018

Эксперимент пока не удается. Пятерки перечислены в хронологическом порядке - как видите, под конец встречи тренеры решили, что изобретать велосипед не стоит. Может быть, стоит, только с другими порядками. "Салават" не использовал 12 последних попыток при игре в большинстве или 15 из 17 в последних 5 встречах. Слишком большая роскошь.

Реанимация розыгрыша - одна из задач на европаузу. Хватит сводить все на Бурдасова. Я уверен, легионеры не забыли, как они когда-то путали и пугали защитников соперника быстрыми поперечными передачами в касание, как Умарк делал что-то, кроме пасов от лицевого борта. По крайней мере он уже не передерживает шайбы. Вчера мы видели неточные пасы Ларсена на Бурдасова и Хартикайнена на Ларсена только во время трехминутной попытки в середине матча, это срывало позиционное нападение. Пожалуй, требуется больше хоккеистов на две бригады.

"Нефтехимик" не давал "Салавату" разгуляться при игре пять на четыре. Было много выбросов шайбы из зоны и хозяева затягивали уфимцев в нудную борьбу у борта. Фактически, квартет обороняющихся отталкивал игроков в бело-зеленом к бортам и синей линии, а оттуда много не сделаешь. Очевидно, до пятака "Нефтехимика" еще надо добраться.

Жесткость, подбор и отбор - то немногое, в чем "волки" чем-то примечательны. В их игре мало мысли и эстетики. Это видно даже в статистике. Против этого работает только мастерство, скорость и хитрость.

Нефтехимик по большей части играет в тупой хоккей. Очередной матч с акцентом на количество, а не качество. Хотя мы и не можем требовать от них изыска.

Почти на 1,4 броска в створ за минуту в атаке, на 17 бросков в створ больше при игре 5 на 5. И все тлен, и все без остроты. pic.twitter.com/MP5QJ5bZQT — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 5 November 2018

Наверно, соперникам уфимцев надо иногда читать наши статьи. Чего вы хотите добиться таким количеством тривиальных бросков?

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 БВ СЮ 3 4 6 8 10 13 16 18 18 18 23 23 БВ НХ 5 5 7 9 9 9 10 16 20 26 31 35 Разница БВ -2 -1 -1 -1 1 4 6 2 -2 -8 -8 -12 БВ СЮ за отрезок 3 1 2 2 2 3 3 2 0 0 5 0 БВ НХ за отрезок 5 0 2 2 0 0 1 6 4 6 5 4 Разница БВ за отрезок -2 1 0 0 2 3 2 -4 -4 -6 0 -4 Голы СЮ за отрезок 1 2 Голы НХ за отрезок 1 %БВ СЮ за отрезок 33,33% 40,00% %БВ НХ за отрезок 16,67%

Впрочем, это не оправдывает потерянной точки вбрасывания. Глобально эту проблему решить лишь хирургическим вмешательством - Хохрякову и Основину нужна замена. Другой вопрос, что отдать явно придется больше.

Разнос вбрасываний по зонам.

В атаке - редко, да метко, две другие зоны за Нефтехимиком. pic.twitter.com/OHCVOTvRwb — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 5 November 2018

Особый день для уфимских воспитанников

Не забросил. Не ассистировал. Даже не бросил по воротам. Не заблокировал ни одного броска. И не провел ни хита.

Зато Эдуард Гиматов поймал на себе удаление и еще важнее - подрался.

Это просто преступление против болельщиков, что модераторы текстовых онлайнов в Нижнекамске не выложили в сеть полное видео драки и приходится удовлетворяться куском из хайлайтов.

Гиматов вряд ли когда-то реально заиграет в КХЛ. Но теперь ему точно будет чем загордиться. А болельщикам приятно, что кто-то может побиться. Приличная и злая схватка всегда украшает игру.

А параллельно в борьбу куреш со свитерами вместо поясов вступил Станислав Гареев, еще один воспитанник клуба. Тоже успех, тоже хорошо. А потом Станислав еще и получил очко за передачу на победный гол - именно он бросил по воротам, после чего Умарк подобрал шайбу и уже "конкретно" ассистировал Коледову. Нечасто так удается.

Свои игроки для клуба всего лишь резерв. По крайней мере, для самих уфимских хоккеистов этот день отложился в памяти и украсит их воспоминания о карьере.

Особый характер

Впервые после матча со СКА "Салават Юлаев" показал зубы. Хватит быть мальчиками для битья. Вели у "Спартака" в два гола, остались без очков. Приезжает депрессивное "Динамо" и вы сами отдаете игру в овертайме. Гостите у скромного "Торпедо" и почти не атакуете за целый период, когда пора сравнивать счет.

Матч с "Нефтехимиком" нельзя было проиграть. Это битва за очки и битва за уважение. До тех пор, пока хозяева не сравняли счет, это был блеклый матч. Однако, нависшая угроза многое изменила.

"Все. Хватит. Никакой экономии сил. Нечего беречься. Это наша игра. Время убивать."

Хоккей придумали канадцы. Канадцы славятся своим "инстинктом убийцы". Они способны переворачивать игры усилиями воли. Инстинкт убийцы - это страсть и жажда победы.

В последние семь минут матча "Салават" наконец вспомнил, что нельзя играть в хоккей без характера и желания. Не было времени и уже надоело грустно кататься по чужой зоне и иногда набрасывать. Надо было спасать игру.

Наложите еще время в атаке за отрезок.



Большинство:

25-30: СЮ 2:00, НХ 0:19

30-35: СЮ 1:38, НХ 0:04



Ринулись сравнивать волки:

45-50: СЮ 0:07-1:34



СЮ забил дважды после 1:1:

50-55: СЮ 1:48, НХ 0:38 — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 5 November 2018

Упростив тактику в пользу набросов, коротких пасов и максимально возможной скорости, "бело-зеленые" сумели провести несколько позиционных атак. Плод - вбрасывания в чужой зоне.

После этого активизировались защитники. Они начали бросать как раз после этих выигранных вбрасываний. К примеру, после успехов Кадейина и Хохрякова на точке после 50-й минуты мимо створа бросали Коледов и Сергеев. Мимо, но возможен был подбор и он следовал. Вообще, три из пяти бросков в створ в третьем периоде нанесли Назаревич, Гареев и Коледов.

Как раз последние двое и выступили конструкторами победной шайбы - один начал, другой закончил, а Умарк взял на себя фундамент.

Устали? Никто не устал. Это последний матч выезда. Не надо себя беречь. Посмотрите, как заработали ноги у Кемппайнена, когда Умарк вывел его с Дубровским на выход 2 в 1. И как успешно бросил Йоонас. Это произошло ровно минуту спустя шайбы Коледова.

"Нефтехимик" сравнивает счет, через 4 минуты и 50 секунд "Салават" снова впереди, еще через 60 секунд Уфа уже владеет преимуществом, а через 20 секунд - драка.

Вот это уже хоккей. Вот это уже зрелище. Концовку смазали, пропустив один гол, однако, после этого достойно отбились. Это действительно достижение. Проблем хватает, однако, на европаузу уфимцы уходят с чистой совестью. Они не обманули игру и постарались.