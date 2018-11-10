«Сейчас для "Салавата" простых игр нет». Эксперты Матч ТВ и КХЛ ТВ - о сезоне «СЮ»

Фото: "Ак Барс"

Метсола играет хорошо и почти без замен. Стоит ли Карееву просить обмена?

Андрей Юртаев: Если у Кареева есть амбиции становиться основным вратарем в клубе КХЛ, то да, из «Салавата Юлаева» надо уходить. В его возрасте, конечно, нужно играть, в Уфе при здоровом Метсоле шансов, видимо, давать никому другому не будут.

Кирилл Корнилов: Нет, на мой взгляд, Карееву не нужно просить обмена. Безусловно, очень тяжело, когда большую часть сезона приходится сидеть на лавке. И куда тяжелее в такой ситуации держать себя в тонусе. «Салават» - амбициозный клуб, и для того, чтобы претендовать на большие успехи, необходимы, в том числе, глубина состава и сильная бригада вратарей. Именно бригада, а не один вратарь. У многих вратарей в карьере случаются такие эпизоды. В такие моменты ни в коем случае нельзя опускать руки. Можно ведь и чему-то подучиться у Метсолы, поработать над теми моментами, которые требуют улучшения. Но, конечно, нужна игровая практика. Сезон длинный, произойти может все, что угодно. Даже элементарная усталость может сказаться. В первую очередь психологическая - конкуренция на Востоке серьезная, и пауза необходима любому вратарю.

СЮ сыграл 26 игр, Кареев принял участие в 6.

Год назад после 26 матчей СЮ Кареев тоже провел 6.



17/18

0 побед, 91,16% vs КРС, Барыс, Сева, Трактор, Ава, СКА



18/19

2 победы, 92% vs Локо, СКА, Торпедо, АБ, НХ и частично АБ



Стал сильнее. Не играет. Ваше мнение: просить ли обмена? — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) November 9, 2018

Артем Батрак: Думаю, не стоит. Андрей в сильном клубе, который всегда наверху, не думаю, что стоит просить обмена. Да и не факт, что в другом клубе именно он будет первым номером.

Фото: "Салават Юлаев"

Что происходит с Ткачевым и Кугрышевым? Они совсем перестали забивать.

Андрей Юртаев: Кугрышев, по всей видимости, демонстрирует свой истинный уровень. Просто многие ждут от него большего, поскольку до сих пор находятся под впечатлением его выступления и результата всей «Сибири» в сезоне 2014/15. Наверное, тот год так и останется лучшим, поскольку, как мы видим, ни сам Кугрышев, ни «Сибирь» пока не в состоянии повторить свой успех четырехлетней давности.

Ткачев, возможно, жертва того, что ему нет места в первой бригаде большинства, возможно, того, что в равных составах он играет с Основиным. Может быть, с другими партнерами и большим игровым временем в неравных составах он мог бы оказаться более эффективным. Но и себе тоже надо вопросы задать. Получается, что Бурдасов способен быть результативным с любыми партнерами, а Ткачев - нет.

Кирилл Корнилов: Кугрышев здорово начал регулярку, но затем сбавил. Причины этого? Я здесь отмечу два фактора:

а) Нестабильность. И в «Авангарде», и в ЦСКА в последние сезоны Дмитрий отрезками играл очень здорово и казалось, что вот-вот прорвет, и мы увидим того Кугрышева, который становился лучшим бомбардиром «Сибири», но в какой-то момент он уходил в тень и затихал на несколько матчей. Возможно, пауза на Евротур поможет Дмитрию перезагрузиться и уже после паузы выйти на свой прежний уровень.

б) Много очков Дмитрий набрал в тот момент, когда на льду находились легионеры «Салавата». Все-таки, Умарк, Хартикайнен, Ларсен и Кемппайнен могут использовать сильные стороны своих партнеров, как в равных составах, так и при игре в большинстве. Не стоит утверждать, что Кугрышев зависим, но мы уже не раз видели как перетасовка звеньев приносила «Салавату» пользу. Цулыгин на предсезонке в разных сочетаниях использовал Дмитрия. Так что я думаю, у тренерского штаба есть варианты ротации троек и мысли о том, как помочь игроку выбраться из небольшой ямы.

Иная ситуация с Ткачевым. Нельзя не отметить его старание, но одна шайба в 23 матчах это явно не то, что ждут от этого нападающего. Мне сложно сказать, почему у Владимира такие показатели в этом сезоне, тут нужно быть в команде, чтобы понять, что произошло с ним. Потому что в каждой игре он заметен. Огромный объем движения, много созданных моментов, но слабое завершение. Надеюсь, что после паузы Владимир сможет прибавить в завершении.

Артем Батрак: Ткачев - непонятно. У меня нет ответа. Но всего один гол - это не его игра. Он может лучше. Кугрышев - да я бы сказал, все нормально. Хотя если внимательнее взглянуть, то видно, что начал сезон лучше, чем провел октябрь

Игра четвертой тройки - сюрприз для вас? Они регулярно набирают очки и успешно играют в меньшинстве.

Андрей Юртаев: Скорее, да, сюрприз. В том, что Солодухин – хороший игрок, вопросов-то и никогда не было. Не понимаю, как «Сочи» могли отдать его в обмен на Мальцева. По-настоящему Кадейкин удивляет. Он небезгрешен, конечно, но при наименьшем игровом времени среди центральных по результативности уступает только Кемппайнену, а по выигранным вбрасываниям вообще лучший в команде. Не случайно благодаря своему прогрессу он вызван в сборную.

Кирилл Корнилов: Не скажу, что удивлен. Ребята прекрасно понимают свою роль в команде. Во-первых, «Салават» показывает солидную игру в меньшинстве. А меньшинство уфимцев сложно представить без таких трудяг, как Кадейкин, Солодухин, Жарков, Майоров. Ребята очень работоспособные, выносливые. Во-вторых, они ведь не делают результат в каждой игре и далеко не всегда выходят на первые роли, но то, что помимо своих основных обязанностей, они еще и приносят результат, забрасывают важные шайбы и приносят «Салавату» очки - это, можно сказать, приятный бонус и лишнее доказательство того, что угрозы в «Салавате» можно ожидать не только от привычных игроков, но и от рабочих звеньев.

Артем Батрак: Четвертая тройка «Салавата» точно такая, как и должна быть четвертая тройка. Если что, могут забить, но и с прямыми обязанностями справляются на ура.

В сборную не вызвали Бурдасова. В чем дело?

Андрей Юртаев: Не знаю. Возможно, это связано с неигровыми причинами.

Кирилл Корнилов: В национальную сборную на Кубок Карьяла вызваны восемь игроков, которые еще не играли за сборную. В предыдущих сезонах много говорилось о том, что сборной нужны новые игроки. И этапы Евротура как раз и нужны для того, чтобы давать шанс тем игрокам, которые не имеют должного международного уровня. Своей игрой Антон заслужил попадание в состав сборной: много играет в атаке, много бросает, нередко именно через него строится игра в большинстве. Но впереди в этом сезоне еще три этапа Евротура, и если Антон продолжит в том же духе, то и его возьмут, и дадут шанс проявить себя под руководством Воробьева в национальной сборной.

Артем Батрак: Удивительно. Надеюсь, еще вызовут. Может быть, на Кубок первого канала.

Назовите топ-3 лучших и худших игроков команды.

Андрей Юртаев: Метсола, Умарк, Ларсен. Федоров, Основин, Панин.

Кирилл Корнилов: В первую очередь я отмечу Метсолу. Он один из немногих вратарей КХЛ, который показывает стабильную игру на протяжении всей КХЛовской карьеры. И в «Амуре», и в «Салавате» он был и есть один из ключевых игроков. Уже не раз он чуть ли не в одиночку выигрывал для «Салавата» игры и, на мой взгляд, это самое удачное приобретение уфимского клуба в межсезонье.

Линус Умарк не изменяет себе - по-прежнему успешно руководит большинством. Один из самых умных игроков в КХЛ. Переоценить вклад Умарка в командные успехи очень трудно. Примерно по тому же графику набранных очков, что и в прошлом сезоне идет Линус, но только забрасывает реже, чем отдает передачи. Во многом это связано и с тем, что в этом сезоне у «Салавата» укрепилась линия нападения несколькими хорошими игроками, которые могут замкнуть потрясающие передачи шведа.

Нельзя не отметить Александра Кадейкина. Изначально сложно представлялось, как Александр вольется в команду Николая Цулыгина после перехода из «системного» Локомотива. Но, во-первых, на сегодняшний день по проценту выигранных вбрасываний он лучший в команде, хотя в отличие от Кемппайнена, не так часто встает на точку. Просто незаменимый игрок для меньшинства. Способный включиться в борьбу и крайне редко ее проигрывает. Честно, приятно удивлен его игрой.

Худших игроков назвать сложнее. Я отмечу тех, от кого ожидал более хороших показателей в этом сезоне. Это и Владимир Ткачев, о котором я говорил немного раньше. Но тут, скорее, я повторюсь, проблема не столько в игровых причинах, а в использовании своих шансов во время игры. Осмелюсь предположить, что к середине сезона Владимира прорвет.

Артем Федоров после яркого сезона в «Динамо» и последующим переходом в «Салават» стал не похожим на себя. С чем связана такая перемена - сказать сложно. 0+2 в 16 матчах - это не совсем то, что хотелось бы видеть от такого не обделенного талантом игрока.

Серьезно упало игровое время у Захара Арзамасцева. В прошлом сезоне Вестерлунд старался показать нам сильные стороны Захара. Но в этом сезоне в «Салавате» выросла конкуренция в линии обороны и, наверное, на данный момент Сергеев, Семенов, Терещенко сильнее Арзамасцева. Может, здесь вмешались и травмы, о которых мы не знаем, но хочется Захару, в любом случае, пожелать не опускать руки, работать и пробиваться в состав.

Артем Батрак: Топовые - Хартикайнен, Бурдасов, Кадейкин. Плохих не назову.

Фото: "Ак Барс"

Почему уфимцев штормит как по ходу сезона, так и по ходу отдельного и почти каждого матча?

Андрей Юртаев: Я думаю, что это, в первую очередь, вопрос к тренерам. Мы видели, как в 2015-м после замены Емелина на Захаркина та же самая команда начала выигрывать матч за матчем, хотя до этого тоже была нестабильна. Возможно, Цулыгину чего-то не хватает, чтобы начать извлекать из своих игроков и команды в целом скрытый в ней максимум.

Кирилл Корнилов: За последние несколько лет подготовка команд к матчам вышла на совершенно другой уровень. Имеется в виду видеоразбор соперника. «Салават» в некоторых матчах был совсем не похожим на себя. Например, матч против «Торпедо». Нижегородцы закрыли лидеров, практически не позволили ничего создать в большинстве уфимцам, даже несмотря на игру в формате 5 на 3, и «Салават» в итоге уступил. «Салават» превосходит многие команды по подбору хоккеистов, по общему уровню мастерства, но иногда получается, что с командами, которым удается перестроиться по ходу матча и поменять рисунок игры, «Салават» не может приспособиться. И в итоге упускает свое преимущество. Хороший пример этого - первое Зеленое дерби этого сезона. Как и любой другой команде, «Салавату» предстоит еще много работы перед решающими матчами.

В конце сезона 05/06 меня, 16-летнего пацана, позвал на тренировку с основой @spartak_hc Валерий Брагин. Благодаря ему я познакомился с большим хоккеем. Всегда находил правильные слова - и ругал, и хвалил, никогда не оставался в стороне.Мне очень повезло быть с ним знакомым 💪🏻 pic.twitter.com/xKDTrBKpTA — Кирилл Корнилов (@kornil3939) 8 January 2018

Артем Батрак: Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо быть ближе к команде.

Фото: "Северсталь"

Каких ожидаете результатов в ноябре? Осталось шесть игр: дома с «Адмиралом», на выезде с «Барысом» и «Сибирью» и снова дома с минским «Динамо», «Автомобилистом» и «Металлургом».

Андрей Юртаев: Я бы сказал, что в трех матчах из этих шести «Салават» обязан побеждать, а 5 побед можно будет считать по-настоящему хорошим результатом.

Кирилл Корнилов: Сейчас для «Салавата» простых игр не будет. Повторюсь, конкуренция на Востоке очень серьезная в этом сезоне. Три игры с командами дивизиона Чернышева. Борьба с «Барысом» и «Авангардом» за лидерство еще не закончена. Поэтому игра в Астане будет иметь огромное значение, так же как и матчи с «Металлургом» и «Автомобилистом». «Салават» уверенно идет в зоне плей-офф, оторвавшись от «Нефтехимика», но как раз игры против прямых конкурентов должны будут показать готовность Уфы бороться за лидерство на Востоке. «Адмирал» пусть и один из аутсайдеров этого чемпионата, но в каждом матче моряки бьются до последнего. Выйти против «Адмирала» уже победителем - это значит нажить себе много проблем. «Сибирь» в свою очередь тоже не собирается «сливать» сезон. Об этом говорят, в том числе, кадровые решения. Я думаю, что тренерский штаб осознает важность каждого матча. Вне зависимости от соперника. Но и соперники, как я говорил ранее, серьезно готовятся к играм против «Салавата».