В Уфе застройщик показал, как выглядит современный паркинг

Паркинг под Жилым комплексом «IDEL» пока не готов. Он будет примерно таким же, с той лишь разницей, что первый (верхний) его уровень будет предназначен для посетителей супермаркета , который расположится на первом этаже главного здания – 31-этажного красавца, именуемого «IDEL Tower». Въезд в этот паркинг будет доступен как непосредственно с проспекта Октября (в основном - для посетителей торгового центра), так и с боковых сторон комплекса (для жильцов).