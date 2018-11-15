В Уфе после реконструкции открылась остановочная пригородная платформа «Спортивная»

- Сегодня знаменательное событие. Мы в 2013 году задумали проект «Городская электричка» на участке Дема-Шакша совместно с администрацией городского округа и поэтапно его осуществляем. Я уверен, мы продолжим эту хорошую идею реализовывать и в следующем году, реконструировав остановочный пункт «Черниковка», - отметил заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по Башкирскому региону Дмитрий Новиков.