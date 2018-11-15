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В Уфе после реконструкции открылась остановочная пригородная платформа «Спортивная»

15 ноября 2018, 07:18
Фото: Альбина Нигматзянова / Куйбышевская железная дорога
11.51. Остановочная платформа «Спортивная».

Пресс-служба Куйбышевскрй железной дороги сообщила о важно для всех пассажиров пригородных поездов событии: в Уфе открылась после реконструкции пригородная пассажирская платформа остановочного пункта «Спортивная».

В торжественной церемонии открытия приняли участие руководители Куйбышевской железной дороги, а также представители Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству и администрации Уфы.

- Сегодня знаменательное событие. Мы в 2013 году задумали проект «Городская электричка» на участке Дема-Шакша совместно с администрацией городского округа и поэтапно его осуществляем. Я уверен, мы продолжим эту хорошую идею реализовывать и в следующем году, реконструировав остановочный пункт «Черниковка», - отметил заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по Башкирскому региону Дмитрий Новиков.

На остановочном пункте «Спортивный» выполнены работы по ремонту покрытия пассажирских платформ, реконструкции высоких платформ, ремонту существующего павильона и строительству нового.

Фото: Альбина Нигматзянова / Куйбышевская железная дорога

Остановочный пункт оборудован металлическим навесом, скамейками, громкой связью и информационными табло, удобным залом ожиданий, пандусами, а также полосой безопасности для слабовидящих. Длина модернизированных платформ 200 метров. Новая высота платформ позволяет пассажирам без усилий входить в вагон электропоезда и выходить на перрон, что по достоинству оценят люди пожилого возраста. В кассовых установлен современный пятипроходной турникетный комплекс.

После реконструкции остановочный пункт может принять и обслужить порядка 5 тысяч пассажиров в день.

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