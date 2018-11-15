Утро без пробок: с улицы Перовской до Сун-Ят-Сена

Хочется сказать о состоянии дорог. Софьи Перовской самая удобная улица в моем маршруте. Улица широкая, без ям. Что нельзя сказать о Кавказкой. Вся улица то в ямах, то в трещинах. Проедешь по ней - и кофе не нужен, и так взбодрился.