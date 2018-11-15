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Утро без пробок: с улицы Перовской до Сун-Ят-Сена

15 ноября 2018, 05:56
Фото: Алина Нарынбаева / Mkset.ru
9.40, на автомобиле с улицы Софьи Перовской по Менделеева

Мой путь до работы проходит по улице Кавказской, далее небольшой отрезок Менделеева и поворот на Сун-Ят-Сена.

С утра заторов по моему маршруту нет. Ситуация на дороге хорошая. Сегодня доезжаю до места назначения за 7 минут. Обычно укладываюсь в 10.

Проезжала мимо остановки "Мечеть Ихлас", автобусы проходили, заметила микроавтобус 211 маршрута и пазик 234к. Людей на остановке немного, человек пять.

Фото: Алина Нарынбаева / Mkset.ru

Хочется сказать о состоянии дорог. Софьи Перовской самая удобная улица в моем маршруте. Улица широкая, без ям. Что нельзя сказать о Кавказкой. Вся улица то в ямах, то в трещинах. Проедешь по ней - и кофе не нужен, и так взбодрился.

На Менделеева тихо и чисто. А поворот на Сун-Ят-Сена вновь заставляет быть очень внимательным и аккуратным водителем. К 10 часам утра здесь тоже нет пробок. Дорога в плохом состоянии, ямы слева, обвал справа. А по середине - пересечение трамвайных путей.

Фото: Алина Нарынбаева / Mkset.ru

До работы доехала, машина цела, я же окончательно проснулась.

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