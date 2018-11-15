Уфимская экономическая геометрия: как улучшить логистику города и решить его проблемы

Обратиться в профильные федеральные структуры и институты с заказом в течение 1-2 лет смоделировать абсолютно новую схему маршрутов, вспомнив советский опыт (маршруты 2,5,6,12,13,14,16,20, 23, 29 и т д и т п с учетом что появились новые микрорайоны). Не мне их учить, но очевидная схема такова. После введения единой транспортной карты в Уфе должно быть 3-4 «стержневых» маршрута (большие комфортабельные автобусы, можно «гармошки», строго муниципального подчинения) ориентации «север-юг», которые стартуют от крайних точек города с интервалом 3-5 минут в час «пик» и 10-15 минут в остальное время и проходят, например, один – по проспекту Октября, другой- по Комсомольской-Российской, третий – по Зорге и четвертый – экспресс – по проспекту Салавата Юлаева. Какие-то можно сделать КОЛЬЦЕВЫМИ (например 1А - «туда» - по проспекту, «обратно» - по Российской, и парный ему маршрут 1Б с обратной схемой). И от каждого микрорайона и/или пригорода к этим маршрутам, к «узловым» остановкам должны быть организованы «маршруты подвоза», где допустимо использовать и «ПАЗы», и «Газели» в нормальном техническом состоянии. Все! Человек, даже делая пересадку, не ущемлен в деньгах и возможности добраться до любой точки города. Плюс маршруты «вывоза» от каждой остановки городской электрички (ибо подниматься пешком от «Воронок» или топать от 1629 километра – то еще удовольствие)