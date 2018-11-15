"Льготы на проезд не работают" - общественник

Например, в Елкибаево было выделено более 1т земельных участков под строительство для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. Курсируют два коммерческих маршрута, стоимость проезда - 60 рублей. Так как всего одна школа в Федоровке, то она не вмещает всех желающих и дети школьного возраста ездят в город, иногда с пересадками, что существенно бьет по бюджету родителей. Школьный автобус развозит только из ближайших деревень в Федоровку. Плюс в малогабаритные маршрутки не могут сесть инвалиды в колясках, родители с детскими колясками. Остановочных павильонов в этих деревнях нет. Жители убедительно просят городские власти обратить внимание на проблемы с общественным транспортом в этих районах.