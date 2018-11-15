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"Льготы на проезд не работают" - общественник

15 ноября 2018, 07:16
Фото: Альберт Рахматуллин / Mkset.ru
11:50, Федоровка

Как общественник, хотел бы поднять вопрос о льготах на проезд в общественном транспорте.

В городе действует единый социальный проездной для льготных категорий граждан - школьники, студенты пенсионеры и др. Стоит он 600 рублей. Но этот проездной практически никто не покупает, т.к. автобусов "Башавтотранс" и троллейбусов очень мало, а трамваи и вовсе через раз ходят. Тогда зачем нужна эта льгота, которая не работает? Особенно остро этот вопрос стоит в отдаленных районах Уфы (не путать с пригородом, это Уфа). Это Федоровка, Елкибаево, Карпово, где льготных категорий граждан очень много.

Фото: Альберт Рахматуллин / Mkset.ru

Например, в Елкибаево было выделено более 1т земельных участков под строительство для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. Курсируют два коммерческих маршрута, стоимость проезда - 60 рублей. Так как всего одна школа в Федоровке, то она не вмещает всех желающих и дети школьного возраста ездят в город, иногда с пересадками, что существенно бьет по бюджету родителей. Школьный автобус развозит только из ближайших деревень в Федоровку. Плюс в малогабаритные маршрутки не могут сесть инвалиды в колясках, родители с детскими колясками. Остановочных павильонов в этих деревнях нет. Жители убедительно просят городские власти обратить внимание на проблемы с общественным транспортом в этих районах.

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#Новости#Уфалогия: Транспорт#Альберт Рахматуллин#Город
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