Уфимка выяснила, соблюдают ли ПДД на транспортных остановках

Действительно, сейчас время не "час пик", автобусов и пассажиров очень мало. Казалось бы ничего не мешает остановится в отведено месте и не препятствовать основному потоку, но посадка-высадка осуществляется до знака, а значит до законной остановки. И правило дорожного движения игнорируются, не соблюдаются частными автоперевозчиками в Уфе.