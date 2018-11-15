Центральный рынок в Уфе: новые рейсы старых автобусов

11:48, я на первой из перечисленных остановок, от центра до проспекта. Здесь людно и немного тесно, несмотря на утро. За 15 минут дежурства состав людей сменился практически весь, так что о массовом недовольстве речь не идет. Сзади остановки какой-то дешево выглядящий салон красоты. В случае дождя - есть навес, но для такого числа людей этого мало. Скамейки немного пыльные, но это естественно - сегодня ветрено. В остальном весьма чисто. Обозначения остановки нет. Особых условий для инвалидов ни здесь, ни на "кольцевой" остановке не было - я думаю, "колясочникам" удобнее перемещаться на такси. Расписание в наличии и закреплено примерно в двух метрах над землёй. Не все рейсы ему соответствуют. 249 останавливается каждые 2-3 минуты, чаще положенного. 247 и 243 не было вовсе, как и 51 от Башавтотранса. Прочие автобусы и маршрутки примерно попали в свои интервалы.