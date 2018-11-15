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Транспортный коллапс в Уфе: "Гостиный двор"

15 ноября 2018, 10:01
9:00. Гостиный двор.

Журналист Николай Бажин побывал на остановке "Гостиный двор" и выяснил ситуацию касательно транспортного коллапса.

Мы решили проверить количество автобусов в час пик и обнаружили, что дорога переполнена автобусами. Часто бывает так, что они выстраиваются в очередь и мешают друг-другу.

Мы попытались посчитать количество автобусов, деля их на три типа: "НефАЗ", "ПАЗик" и "Газель". Было сложно и у нас получилось отразить только примерные цифры. "НефАЗ"ы высадили пассажиров более 20 раз. Надоевшие всем "ПАЗики" проехали не менее 30 раз. Автобусов, именуемых в народе "Газельками", было более 50-ти.

Очевидно, что транспортные пути перегружены. Может, администрации Уфы придумать что-то еще?

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#Уфалогия: Транспорт#Николай Бажин#Видео
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