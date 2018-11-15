Студенты БашГУ рассказали, как добираются до университета

- Я живу на остановке «Нур». Представьте, какие пробки начинаются с «Ростовской» до «Спортивной». Сидишь и думаешь, как добраться до БГУ. Я трачу на дорогу 40 минут. В целом, то, как едет мой маршрут, меня устраивает. Заметно стало, что автобусов стало значительно меньше. Люди стоят на остановке, видят автобус, бегут к нему, лезут, толкаются. У всех настроение не очень из-за этого, - говорит Камиль.