Ни расписания, ни остановок: сколько стоит 58 минут от БГПУ до Мушникова в Уфе

В новых газельках все достаточно комфортно. А когда касается дело «пазиков», дело обстоит совсем иначе. Когда едешь с утра, остановки объявляются, но не всегда, все зависит от водителя. Я ехала сегодня в Инорс. По пути «пазик» 207 перестал ехать, водитель был агрессивным, матерился. В течение минут 10 все же удалось завести транспорт, однако после починки, в салоне стоял резкий запах (бензина с горечью).