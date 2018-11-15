Незаменимые есть: Как я с приключениями добиралась до остановки «Иремель» в Уфе

Если бы мне год назад сказали, что до «Иремеля» (пеший путь от моего дома - 20-25 минут быстрым шагом), я буду ехать минут 40, а потом пойму, что новый маршрут, призванный заменить 240-й, который раньше возил до этого самого «Иремеля», проедет мимо, свернув по Сагита Агиша, я бы не поверила. Потому что добраться от школы МВД или конечной «Микрорайон Белореченский» до ХБК всегда было проще простого и не дольше десяти минут.