Ненавязчивый сервис: Угроза невидимых видеокамер нависла над пассажирами в Уфе

Мне этим утром довелось ехать в офис – до остановки «Театр кукол» на проспект Октября на микроавтобусе 277-го маршрута. Признаюсь, люблю его за то, что маршрут пролегает по улице Цюрупы в отличие от других, следующих к северу Уфы через улицу Ленина и нередко застревающих там в разнокалиберных пробках. Правда, раньше, когда стоимость проезда на 277-м не 25, а 20 рублей, я его любила чуть больше.