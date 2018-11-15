Мы вернулись в 80-е, опять очереди: жители Инорса рассказали о беде с транспортом

- Меньше маршруток, больше народа, в некоторые районы вообще теперь добраться невозможно на общественном транспорте, Черкассы, например. Раньше ходили туда маршрутки, теперь нет. И раньше я со своей остановки ездила, а теперь иду пешком, чтобы сесть на конечной, так как стоять час пути тяжело. И интервалы были 3 минуты, а теперь вообще не знаешь, через сколько будет транспорт. Из Иглино мои друзья вообще несколько дней не могли выехать - из-за коллапса часть маршрутов отменили, потом вернули, но не сразу и было непонятно что делать, ведь ехать то нужно! В общем, сложновато стало, в удаленных районах даже не знаю, как люди выходят из положения.