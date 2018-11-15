Маршрутка №298 в Уфе ездит как взбредет в голову водителю

Однако, несмотря на то, что в окнах вывешена информация о движении автобуса до телецентра, судя по всему, не все водители 298-го маршрута с этим согласны. Поэтому, чтобы не делать крюк, они едут по старой памяти – кто сразу по Цюрупы к Центральному рынку, а кто через Цюрупы-Пушкина-Ленина-Кирова туда же. И это обстоятельство крайне расстраивает студентов Башгосуниверситета и других пассажиров, которым нужно ехать в район Телецентра. Жалобы от них начали поступать в инстанции, в том числе и в Медиакорсеть.