Легендарные "Тукталыш. Остановка" вернутся в автобусы

Зам генерального директора "Башавтотранса" по перевозкам Сергей Паскин сказал, что на автобусы перевозчика вернётся ставшая уже местами мемом озвучка объявления остановок, звучащая на двух языках - русском и башкирском. Когда - точно не ясно, но обещают в ближайшее время, не исключено, что уже в следующем году.