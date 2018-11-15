Корреспондент Rbtoday добралась до работы с двумя пересадками

Но монументе я села на автобус маршрута №234 (он не заезжает в Белореченский) и идет через остановку «Дом актеров» (оттуда идти до моей работы бодрым шагом еще минут 5-7, в идеале, если бы были маршруты, я бы доезжала сразу до стадиона «Динамо» - остановка располагается почти напротив моей работы).