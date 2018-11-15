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Корреспондент Rbtoday добралась до работы с двумя пересадками

15 ноября 2018, 07:46
Фото: Mkset.ru
09.30, «Президент отель» - Карла Маркса, 3б

Сегодня, 15 ноября, я доехала на работу (ул. Карла Маркса 3б) с остановки «Президент отель» (микрорайон Белореченский) с двумя пересадками. От дома до остановки «Монумент Дружбы» меня подвез муж на своей машине, потому что ждать автобус №31 – единственный маршрут, который сейчас ходит оттуда до центра, долго и ненадежно.

Но монументе я села на автобус маршрута №234 (он не заезжает в Белореченский) и идет через остановку «Дом актеров» (оттуда идти до моей работы бодрым шагом еще минут 5-7, в идеале, если бы были маршруты, я бы доезжала сразу до стадиона «Динамо» - остановка располагается почти напротив моей работы).

Автобус как всегда был переполнен, я втиснулась на последнюю ступеньку и мы по пробкам доехали до следующей остановки – «Училище искусств». Там я вышла, чтобы пропустить выходящих пассажиров. Уже хотела втиснуться обратно, как увидела подъезжающую маршрутку №236 (идет из Шакши в центр по улице Заки Валиди).

Поскольку 236 автобус идет прямо до остановки «Динамо» по Заки Валиди, а не заворачивает, как 234 маршрут, на улицу Цюрупы, а затем на Пушкина, я решила пересесть на него, чтобы сэкономить порядочное количество времени и быстрее добраться до работы.

Сознаюсь, за проезд на 234 автобусе не заплатила. Итак, я пересела на 236 автобус и за 30 руб проехала на нем еще две остановки до стадиона «Динамо». Так я попала на работу.

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