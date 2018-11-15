Жители Черниковки в Уфе жалуются на "неудобную остановку" ДК УМПО

- Черниковка и комфорт - понятия несовместимые, - рассказывает Анна. - На остановке нет даже расписания автобусов. В прошлом году я переехала из Чишмов в Уфу, живу у тётки в этом районе. Если бы не всемогущий интернет, не знала бы расписания Башавтотрансов и интервал, с которым те ходят. Это жутко неудобно.