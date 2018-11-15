mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жители Черниковки в Уфе жалуются на "неудобную остановку" ДК УМПО

15 ноября 2018, 07:48
Фото: Венера Хисамова / Mkset.ru
11.45 остановка ДК УМПО.

Остановка ДК УМПО - точка притяжения для всех жителей Черниковки. Именно отсюда можно на общественном транспорте добраться в любую часть города - в Сипайлово, в центр города, на проспект Октября или в Зелёную рощу.

Естественно, находясь на остановке, будущие пассажиры хотят провести это время с комфортом.

- Черниковка и комфорт - понятия несовместимые, - рассказывает Анна. - На остановке нет даже расписания автобусов. В прошлом году я переехала из Чишмов в Уфу, живу у тётки в этом районе. Если бы не всемогущий интернет, не знала бы расписания Башавтотрансов и интервал, с которым те ходят. Это жутко неудобно.

Действительно, на остановке никакой информации касаемо хождения автобусов нет. Впрочем, отсутствует даже табличка с названием остановки. По словам Анны, это также добавляет неудобности.

- В Черниковки 2 остановки с названием ДК УМПО и ни одной таблички на которой было бы указано их название. Все остановки расположены рядом, но автобусы с них едут по разным направлениям. Вот как мне не запутаться в многообразии остановок ДК УМПО?

По словам Анны, решение этих проблем упирается в денежный вопрос. Будут деньги, исчезнут проблемы.

К слову, несмотря на отсутствие таблички и расписания, сама остановка выглядит опрятно - удобные скамейки, большая крыша, которая защитит будущих пассажиров от дождя и снега, мусорное ведро. Однако обилие частных объявлений портит внешний вид остановки.

Материалы по теме
Люди едут, как сосиски: водитель автобуса из Инорса рассказал о нехватке машинСкорее в Китай доеду: В Уфе пассажиры вышли на проезжую часть, штурмуя автобусМнение: Почему полное отслеживание транспорта в Уфе пока невозможно?
#Новости#Уфалогия: Транспорт#Венера Хисамова#Город
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44