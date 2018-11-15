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Газельки с гонщиками за рулем: выехать из Нижегородки в Уфе в центр и выжить

15 ноября 2018, 07:25
Фото: Алиса Ахметшина / Mkset.ru
11.00 Микрорайон "Нижегородка".

Участник проекта, уфимка Алиса Ахметшина рассказывает о проблемах с доступностью транспорта жителей Нижегородки.

С моей остановки ходят три автобуса: в центр (53, который стал 219 сейчас, и 22 «Башавтотранс»), район Зеленой Рощи (253) и на Северный автовокзал (74 был, сейчас 239).

Обычно я недолго стою на остановке (5-10 минут), потому что в центр ходят два автобуса. Есть «Башавтотранс», который ходит достаточно редко и по времени не всегда совпадает с расписанием на остановке. В основном ездят маленькие газельки с гонщиками за рулём.

Я добираюсь до работы не в час пик, поэтому доезжаю комфортно, а вот с центра, наоборот, обычно сажусь в автобус, который едет с Зеленки, он практически всегда полный и людям приходится стоять. Тот автобус, который ездит по центру, обычно ходит до 20.00, и я на него редко попадаю. У 53 и 252 маршруты практически совпадают, и поэтому они постоянно гоняются и обгоняют друг друга, когда встречаются вместе, это очень раздражает. Это я ещё живу в самом начале Нижегородки, через мою остановку проходят все три автобуса, а если ты живешь в самом конце, то там ещё хуже. То есть фактически, если вам надо в Планету или Мегу, то проще на такси, по-другому: только с пересадками.

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#Новости#Уфалогия: Транспорт#Алиса Ахметшина#Надежда Валитова#Город
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