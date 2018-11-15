Газельки с гонщиками за рулем: выехать из Нижегородки в Уфе в центр и выжить

Я добираюсь до работы не в час пик, поэтому доезжаю комфортно, а вот с центра, наоборот, обычно сажусь в автобус, который едет с Зеленки, он практически всегда полный и людям приходится стоять. Тот автобус, который ездит по центру, обычно ходит до 20.00, и я на него редко попадаю. У 53 и 252 маршруты практически совпадают, и поэтому они постоянно гоняются и обгоняют друг друга, когда встречаются вместе, это очень раздражает. Это я ещё живу в самом начале Нижегородки, через мою остановку проходят все три автобуса, а если ты живешь в самом конце, то там ещё хуже. То есть фактически, если вам надо в Планету или Мегу, то проще на такси, по-другому: только с пересадками.