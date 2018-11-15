mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Базар-вокзал: Путешествие в город «скрашивает» соседство с бомжами

15 ноября 2018, 06:42
Фото: Павел Крайнов / Kp.ru
8.30 - Остановка «Железнодорожный вокзал».

В целом впечатление от остановки «Железнодорожный вокзал» в Уфе получилось противоречивым. С одной стороны, прибывающим в город пассажирам поездов и электричек достаточно удобно до нее добраться – из нового здания вокзала в подземный переход идет специальный «рукав» с траволатором, или, по-другому, пассажирским конвейером. Если у вас большие дорожные сумки, вы можете поставить их на движущуюся дорожку и спокойно добраться до подземного перехода, откуда можно подняться на остановку.

Долгое время эскалаторы, поднимающие пассажиров наверх, к остановке, не работали. На все гневные возгласы в адрес администрации вокзала, пассажиры получали неизменный ответ: за эту территорию отвечает районная администрация. К счастью, сейчас работают аж целых два из трех эскалатора – оба на подъем.

В самом переходе имеются три лестницы – две ведут на остановку трамвая, одна – на автобус. Поднимаемся по последней и на выходе из перехода встречаемся с группой бездомных. Для тех, кто уезжает с «Железнодорожного вокзала» каждый день, секрета нет – эти люди живут там круглый год. Благо, прямо на выходе из подземного работает отопление. Естественно, запах стоит соответствующий.

Фото: Павел Крайнов / Kp.ru

Преодолев подземку, гость башкирской столицы оказывается на остановке общественного транспорта. Прямо на выходе в нос вновь ударяет крутой запах – на этот раз мочи. Буквально пару секунд достаточно, чтобы понять, откуда он исходит – в общественный туалет превратили стену того же подземного перехода.

Фото: Павел Крайнов / Kp.ru

Утром, около 8:30 часов, на остановке не так много народа – микроавтобусы прибывают постоянно. Некоторые из них, например, 74-й маршрут, приезжают уже переполненными – их конечная остановка теперь находится в Нижегородке. Остальные подходят пустыми и «загружают» салон под завязку.

Фото: Павел Крайнов / Kp.ru

При довольно слабом транспортном потоке автобус более пяти минут ждать не приходится. Маршруты «Башавтотранса» подходят по расписанию аккурат к прибытию электричек, а «Газели» и «Спринтеры» курсируют постоянно.

Пассажиры в целом довольны транспортом. После нескольких коротких бесед становится ясно, что главные претензии – к самому остановочному комплексу.

- Я каждый день езжу из Чишмов на работу в Уфу, мне удобнее на электричке добираться. Работаю продавцом на Центральном рынке, - говорит Альфия Низамова. – Конечно, с утра народу полно, в автобусе тесно. Но что уж поделать, большой город все-таки, - продолжает она.

Еще один пассажир Фарит Ахтямов также не видит проблемы с транспортом.

- Электрички ведь рано приходят, на работу успеваем, даже если автобус задерживается. Работаю на стройке в центре, мне и на трамвае можно, и на 74-м. Долго не жду обычно, что-нибудь всегда приезжает, - делится он.

По словам опрошенных на остановке людей, главная проблема общественного транспорта – слишком мало больших автобусов.

- Одно дело, когда в Нефазе едешь, а другое – Газели. В большом автобусе и безопаснее, - говорит Фарит Ахтямов.

Остановка общественного транспорта «Железнодорожный вокзал» - яркий пример того, что Уфа не очень хочет становиться туристическим городом. Ведь там, помимо хорошо спрятанного расписания движения автобусов «Башавтотранса», практически нет никаких признаков того, что это – ворота в город. Ни электронных табло, ни дубляжа на иностранных, или языках народов России. Нет и условий для того, чтобы в автобус мог зайти инвалид-колясочник.

Добро пожаловать в Уфу, пассажир поезда!

Материалы по теме
Уфалогия: Какой транспорт нужен городу
#Новости#Транспорт#Уфалогия: Транспорт#Павел Крайнов#Город
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44