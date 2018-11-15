Базар-вокзал: Путешествие в город «скрашивает» соседство с бомжами

В самом переходе имеются три лестницы – две ведут на остановку трамвая, одна – на автобус. Поднимаемся по последней и на выходе из перехода встречаемся с группой бездомных. Для тех, кто уезжает с «Железнодорожного вокзала» каждый день, секрета нет – эти люди живут там круглый год. Благо, прямо на выходе из подземного работает отопление. Естественно, запах стоит соответствующий.