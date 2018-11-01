Фонд «Урал» объявил о возобновлении финансирования строительства мечети «Ар-Рахим»

Благотворительный фонд «Урал» на своем официальном сайте опубликовал сообщение о том, что с ноября будет возобновлено выделение средств на строительство соборной мечети «Ар-Рахим». В сообщении фонда отмечается, что данный вопрос решается при содействии временно исполняющего обязанности главы республики Радия Хабирова.