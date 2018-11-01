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Фонд «Урал» объявил о возобновлении финансирования строительства мечети «Ар-Рахим»

1 ноября 2018, 04:54
Фото: Сергей Словохотов.
Строительные работы были прерваны на два года.

Благотворительный фонд «Урал» на своем официальном сайте опубликовал сообщение о том, что с ноября будет возобновлено выделение средств на строительство соборной мечети «Ар-Рахим». В сообщении фонда отмечается, что данный вопрос решается при содействии временно исполняющего обязанности главы республики Радия Хабирова.

Уточняется, что заседание Совета Благотворительного фонда «Урал», на котором было принято данное решение, состоялось 30 октября. Решено возобновить выделение средств на строительство соборной мечети с ноября. Информация об этом направлена в правительство региона.

- Главным условием финансирования строительства религиозного объекта будет являться прозрачность в схеме движения и расходования выделенных благотворителем средств.

В свою очередь, вследствие принятия вышеуказанного решения кардинально сокращается финансирование других направлений работы фонда (здравоохранения, образования, культуры, социальной сферы и др.), - подчеркивается в официальном сообщении фонда.

Напомним, возведение соборной мечети «Ар-Рахим», которую называют крупнейшим в Европе исламским религиозным объекта, было приостановлено в августе 2016 года. До этого, начиная с 2012 года, строительство осуществлялось на средства Благотворительного фонда «Урал».

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