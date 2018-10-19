В ДУМ Башкирии пояснили ситуацию о задержке строительства мечети «Ар-Рахим»

- Уже 2 года стоит мечеть и все бурно обсуждают, почему так происходит. Объект, напомню, строился с 2006 года. Тогда Муртаза Губайдуллович Рахимов был первым президентом. Мечеть планировалось построить на базе ДУМ РБ, в то время как на базе ДУМ РФ была построена в свое время мечеть «ЛяЛя тюльпан». Все закончилось проблемой земельного вопроса, когда изменился первоначальный проект мечети. С тех пор мы никак не можем его урегулировать. Конечно, я бы очень просил наше руководство возглавить это дело… Я бы очень хотел обратиться к Муртазе Губайдулловичу услышать нас. Мы со своей стороны готовы полностью быть в одной команде. Я вас очень прошу собраться, услышать и дать нашему проекту дальше ход, - настаивает управделами Ишеев.