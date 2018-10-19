В ДУМ Башкирии пояснили ситуацию о задержке строительства мечети «Ар-Рахим»Видео
Руководство предложило сесть всем сторонам за стол переговоров и возобновить строительство мечети во что бы то ни стало.
Видео, в котором нынешний глава ДУМ РБ Нурмахамет хазрат Нигматуллин и управляющий делами духовенства Ильдар Ишеев рассказывают о сложившейся конфликтной ситуации вокруг строительства мечети «Ар-Рахим», набрало уже около тысячи просмотров.
- Уже 2 года стоит мечеть и все бурно обсуждают, почему так происходит. Объект, напомню, строился с 2006 года. Тогда Муртаза Губайдуллович Рахимов был первым президентом. Мечеть планировалось построить на базе ДУМ РБ, в то время как на базе ДУМ РФ была построена в свое время мечеть «ЛяЛя тюльпан». Все закончилось проблемой земельного вопроса, когда изменился первоначальный проект мечети. С тех пор мы никак не можем его урегулировать. Конечно, я бы очень просил наше руководство возглавить это дело… Я бы очень хотел обратиться к Муртазе Губайдулловичу услышать нас. Мы со своей стороны готовы полностью быть в одной команде. Я вас очень прошу собраться, услышать и дать нашему проекту дальше ход, - настаивает управделами Ишеев.
Напомним, в недавнем интервью для телеканала «Вся Уфа» Муртаза Рахимов заявил, что не доволен тем, как ДУМ РБ распоряжается ходом строительства мечети.
- По такой системе, которое предлагает ДУМ РБ, строительство не пойдет. Надо чтобы этим делом занималось УКС (Управление капитального строительства), а не они. А мы будем финансировать. С Радием Фаритовичем на эту тему я уже говорил. Думаю, строить мы начнем.
Напомним, что встреча первого президента республики и действующего главы Башкирии состоялась 13 октября.