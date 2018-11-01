Команда Хабирова: Кто останется в лодке, а кто её покинет

Правительство и так в значительной степени обновилось, полагаю, что шансы остаться есть у курирующего сельское хозяйство вице-премьера. Среди министров хамитовской эпохи уверенным в своем положении не может быть никто. По имеющейся у меня информации (на абсолютной верности которой я не настаиваю), министру образования Шафиковой уже недвусмысленно дали понять, что на неё не рассчитывают, однако она решила попробовать зацепиться за должность.